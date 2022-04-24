Совет ЕЭК принял третий пакет мер по поддержки экономики

Речь идет о временном обнулении ставок таможенных пошлин по 300 позициям товаров критического импорта.

Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось 15 апреля. Одной из основных мер поддержки экономик стран ЕАЭС в условиях действия международных санкций против России и Беларуси станет временное снятие ряда таможенно-тарифных ограничений. Объявлено, что временное обнуление ставок таможенных пошлин коснется примерно 300 товарных позиций, так называемого критического импорта.

Пока перечень этой продукции дорабатывается. Но уже известно, что в него войдут многие виды органических химических соединений и продуктов неорганической химии, отдельные виды частей для машин, оборудования и механизмов, бобовые культуры, ряд видов бумаги и картона и др. Сообщается, что по большинству позиций решения в ближайшее время примет Коллегия ЕЭК, и они будут распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.

Среди других важных решений, принятых на заседании 15 апреля:

продление на один год срока действия акта экспертизы товаров, находящихся в Евразийском реестре промышленных товаров. Это необходимо для обеспечения госзакупок;

увеличение до 2-х лет срока временного ввоза некоторых категорий товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов. Речь идет о четырех категориях товаров. Первая - контейнеры и многооборотная тара, в частности поддоны. Вторая - товары для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах и других мероприятиях, образцы товаров, рекламные материалы, товары для испытаний и экспериментов, профессиональное оборудование, чертежи, планы, модели, штампы, носители цифровой информации. Третья - товары, временно ввозимые для целей применения в сферах науки, культуры, кинематографии, спорта и туризма. Четвертая - спасательное, медицинское и лабораторное оборудование, профессиональное кинематографическое оборудование, оборудование прессы, радио или телевидения, вагонные тележки, буровые платформы для проведения геологоразведочных работ, суда, используемые в качестве накопителей при экспорте нефтепродуктов и др.;

введена возможность предоставления беспроцентной отсрочки или рассрочки по уплате ввозных таможенных пошлин сроком до 6 месяцев при ввозе товаров (за исключением подакцизных, не используемых в производстве) системообразующими или градообразующими предприятиями (организациями), которым в соответствии с законодательством государств-членов оказывается господдержка;

изменился техрегламент Союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В частности, перечень запрещенных к использованию в такой продукции веществ дополнен 296 позициями, а перечень веществ, разрешенных к использованию с учетом ограничений, дополнен 12 позициями;

повышен беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования до 1000 евро и 31 кг, а также приняты другие документы, цель которых - поддержка субъектов экономической деятельности и населения стран ЕАЭС.

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