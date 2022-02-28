Евразийская экономическая комиссия поддержит БЕЛАЗ

Принято решение, продляющее режим беспошлинного ввоза двигателей, которые используются в производстве белорусской карьерной техники

Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания по 31 декабря 2022 года. Как сообщается, эта «мера направлена на сохранение благоприятных условий для развития белорусского производителя карьерной техники - ОАО «БЕЛАЗ» и поддержание конкурентоспособности его продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

ОАО «БЕЛАЗ» в прошлом году попало под международные санкции, после чего ряд зарубежных поставщиков прекратили сотрудничество с заводом. В частности от поставок комплектующих в Беларусь отказались Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama. А компания Rolls-Royce перестала поставлять заводу двигатели. В результате предприятие оказалось вынуждено искать альтернативных поставщиков.

В настоящий момент ввозная таможенная пошлина ЕТТ ЕАЭС в отношении двигателей составляет 5% от таможенной стоимости, что играет значительную роль в цене готовой продукции. С другой стороны, принимая такое решение ЕЭК рассчитывает, что там, где это возможно, белорусский завод будет все-таки использовать комплектующие производства ЕАЭС. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев так прямо и заявил: «При принятии решения учитывалась договоренность об организации поставок двигателей, произведенных предприятиями стран ЕАЭС, для самосвалов в классе грузоподъемности 240 тонн, а также о проработке вопроса использования таких двигателей в изготовлении карьерной техники в классе грузоподъемности до 200 тонн».

В 2020 году на ОАО «БЕЛАЗ» отмечался серьезный спад производства. По данным GMK Center, тогда завод сократил чистую прибыль в 8 раз по сравнению с 2019 годом - до 12 млн долл. Главными потребителями белорусских самосвалов в 2020 году были Россия (на сумму 106 млн долл.), Индия (83 млн) и Узбекистан (на сумму 55 млн).

Предприятие пока не обнародовало финансовые результаты за 2021 год. Только в его официальном ТГ-канале появилась информация: «за 11 месяцев года выпущено 671 единица техники, выполнено задание по рентабельности продаж, получена чистая прибыль и положительное внешнеторговое сальдо». Там также говорится, что всем работникам предприятия согласно списочной численности на 15 декабря 2021 г. «за исключением нарушителей трудовой дисциплины и внутреннего трудового распорядка» будет выплачена премия в размере 200 рублей.

Ссылки по теме:

ЕАБР прокредитует кооперационные проекты в ЕАЭС

Мировые продажи карьерных самосвалов сократились почти на четверть