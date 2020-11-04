Мировые продажи карьерных самосвалов сократились почти на четверть

Что собирается предпринять ОАО «БЕЛАЗ», чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями?

Глобальный рынок большегрузных карьерных самосвалов переживает непростые времена. За прошлый год в мире совокупные продажи машин грузоподъемностью 90 т и выше упали на 23%. Причем сокращение емкости рынков отмечено практически во всех регионах мира: в Латинской Америке - на 4,5%, России - на 6%, Европе - на 19%, Азии - на 39%, Африке - на 41%, в СНГ (без России) - на 50%.

Проблемы не обошли стороной и одного из основных мировых производителей карьерных самосвалов - ОАО «БЕЛАЗ». По итогам 2019 г. на предприятии заметно снизились объемы реализации: было продано готовой продукции на 788 млн долл. против более чем 1 млрд годом ранее. Снижение объемов реализации карьерных самосвалов наблюдается и у двух других членов «большой тройки» ведущих мировых производителей горнодобывающей техники. Так, американская компания Caterpillar объявила о падении продаж в 2019 г. на 15%, А японская Komatsu потеряла 7,4% за 9 месяцев прошлого года.

Первопричиной кризиса на этом рынке стало падение мировых цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь на уголь. В связи с этим горнодобывающие компании сократили объемы добычи полезных ископаемых, капитальные затраты и закупки карьерной техники. Это совпало по времени с насыщением главного для БЕЛАЗА российского рынка.

Россия по-прежнему остается крупнейшим покупателем белорусской большегрузной карьерной техники. Туда за прошлый год под было отгружено продукции маркой «БЕЛАЗ» на более чем 0,5 млрд долл. (около 75% всего объема реализации). Рынком №2 для белорусских машиностроителей на территории бывшего СССР является Украина (30 млн долл.), третьим - Казахстан (21 млн). При этом выручка предприятия от поставок за пределы СНГ сократилась в 2 раза - до 63,8 млн.

Судя по всему, в ближайшем будущем существенного оживления конъюнктуры на глобальном рынке большегрузов ожидать не стоит. Согласно мнению экспертов МВФ, по итогам текущего года темпы прироста мировой экономики окажутся самыми низкими с 2009 г. Возможно, именно с этим связано то обстоятельство, что в бизнес-план ОАО «БЕЛАЗ» на этот год заложен меньший объем реализации, чем на 2019 г. - 750 млн долл.

Но это минимум, который на заводе собираются превзойти. БЕЛАЗ планирует не менее чем на 20% нарастить продажи на постсоветском пространстве. А также довести удельный вес в общем объеме продаж поставки в Австралию, Индию, Индонезию, Перу и Чили до 30%.

Александр АЛЕСИН

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