Мировой рынок спецтехники на подъеме

Увеличение спроса на военные грузовики дает белорусским производителям автотехники шанс увеличить объемы продаж.

Как считает издание Business Wire, глобальный рынок армейских грузовых автомобилей может вырасти с 15 677 ед. в 2019 г. до 20 170 ед. к 2027 г. По мнению экспертов, машины для транспортировки грузов военного назначения и личного состава будут все больше востребованы на фоне растущей мировой нестабильности.

Есть все основания полагать, что уже в скором будущем на рынке военных грузовиков в качестве покупателей будут доминировать США, страны Северной Америки (Канада, Мексика и др.) и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это прежде всего Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия.

Что касается поставщиков, то в сегменте армейских грузовых автомобилей ведущие позиции традиционно занимают крупные корпорации Oshkosh Corporation (США), Rheinmetall AG (Германия), IVECO SpA (Италия), TATRA TRUCKS AS (Чехия), Arquus (Франция), Textron Inc. (США), General Dynamics (США) и Mitsubishi Heavy Industries (Япония).

Колебания цен на сырье и растущая стоимость разработки новых изделий создают потенциальную возможность для расширения группы лидеров за счет компаний, обеспечивающих конкурентоспособное соотношение цены и качества. Это повышает рыночные шансы белорусских производителей специальной автотехники.

Здесь в первую очередь следует назвать Минский автозавод, который практически с самого начала занимался выпуском автотехники военного назначения. После 1991 г. специальное производство предприятия было выделено в отдельный Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Однако МАЗ полностью не отказался от военной тематики. Сегодня на заводе серийно производятся автомобили семейства МАЗ-6317, которые cоздавали еще по теxничеcким параметрам Минобороны СССР. Опытные образцы этого грузовика прошли приемочные испытания во всех природно-климатических зонах бывшего Союза. По результатам испытаний МАЗ-6317 рекомендовали принять на вооружение, однако после распада Советского Союза заказчик канул в Лету.

Намного больше шансов на успех у Минского завода колесных тягачей с военными автомобилями нового семейства МЗКТ-6001. Оно представлено тактическими автомобилями дорожного габарита, разработанными для Пограничного комитета и Минобороны Беларуси, а также на экспорт.

Конечно, трудно ожидать, что высокие характеристики техники МЗКТ сразу откроют этим автомобилям широкую дорогу в российскую армию. Ведь интересы производителей аналогичной техники из РФ (в первую очередь КамАЗа) никто не отменял. И защищать они их будут всеми доступными средствами. Особенно сегодня, в условиях очередного раунда схватки Минска и Москвы по поводу глубины интеграции. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что рациональные соображения возьмут верх у тех, кто планирует и распределяет оборонный госзаказ. А это значит, что белорусским автомобилям военного образца будет нелегко «въехать» в вооруженные силы РФ, и стоит задуматься о диверсификации поставок.

Александр АЛЕСИН

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