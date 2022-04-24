Комитет госконтроля проверит импортеров лекарств

В ведомстве считают, что переоценка, которую поставщики провели с учетом высоких курсовых разниц, повлекла сильный рост цен.

В Комитете рекомендуют импортерам лекарств провести их переоценку в связи со снижением курса валют. Там отмечают, что большинство поставщиков на 1 марта т.г. провели переоценку с учетом высоких курсовых разниц. Это повлекло рост цен на 15%. С учетом роста курса иностранных валют по новым поставкам в феврале-марте 2022 г. цены на лекарства возросли в среднем на 30%.

По мнению КГК, законодательством предоставлено право субъектам хозяйствования проводить переоценку стоимости товаров. Однако, как правило, оптовые поставщики проводят ее только в связи с увеличением стоимости поставки. При снижении курса валют переоценка товаров ими не проводится, что является несправедливым по отношению к покупателям. Проверяющие приводят пример: стоимость препарата для лечения заболеваний нервной системы Цераксон (Испания) после переоценки в связи с увеличением курсов валют на 01.03.2022 составила 71,34 руб. за упаковку. Если бы переоценка была произведена на 01.04.2022 (после снижения курсов валют), то стоимость данного препарата снизилась и составила бы 68,8 руб.

Поэтому ведомство предлагает импортерам в связи с уменьшением курса валют произвести «переоценку наоборот» - снизить стоимость всех лекарств, которые ранее были переоценены (поставлены в период высокого курса). Также сообщается, что после 1 мая 2022 г. КГК проведет мониторинги в этих организациях на предмет выполнения своих рекомендаций.

В организациях-импортерах пока не комментируют этот вопрос. Но в частных беседах отмечают, что обратная переоценка всех поставленных в период максимального курса иностранных валют - это нонсенс. Сегодня большинство таких поставщиков работают с иностранными производителями лекарственных средств по предоплате, и цена контракта, которая уже проплачена, изменена быть не может. Возможно, для импортных лекарств, поставляемых с отсрочкой платежа, обратная переоценка и реальна, но доля таких поставок в общей массе незначительна.

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