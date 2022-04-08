Половина рынка лекарств приходится на белорусские препараты

Белстат опубликовал статистический обзор с основными показателями системы здравоохранения за 2021 год.

По данным статистического ведомства, производство «основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов» (такая трактовка приводится в оригинале) в Беларуси с 2010-го по 2021 г. выросло в 3,2 раза. В прошлом году отечественная фармацевтическая промышленность произвела лекарственных препаратов на общую сумму 1 920,1 млн рублей. Объемы производства постоянно растут. За январь-февраль 2022 г. они увеличились на 5,8% к аналогичному периоду 2021-го и составили 339 млн рублей.

В докладе утверждается, что 50% рынка лекарств в РБ приходится на отечественные препараты. Вероятно, речь идет о стоимостном выражении. Потому что в исследовании компании Sorainen годичной давности доля белорусских производителей в деньгах оценивалась в 51,5%, а в натуральном выражении была намного большей - 68%. Что касается количества зарегистрированных лекарственных средств, то здесь импорт в 2020 г. лидировал с большим отрывом - 3 572 наименования против 1 768 отечественных. При этом 90% белорусского производства - дженерики, т.е. немного устаревшие аналоги импортных препаратов, в отношении которых закончился период защиты.

Тем не менее, обзор Белстата определенно интересен для бизнеса по ряду моментов. Там, например, дается некоторая информация в части медицинского туризма. Так, сообщается, что за оказанием медицинских услуг в 2021 году в Беларусь приезжали граждане 153 стран. А экспорт услуг в области здравоохранения вырос на 23,1%, и объем этого рынка составил 41,1 млн долларов. Наиболее востребованными у иностранных граждан были кардиологические и кардиохирургические услуги, лечение онкологии, трансплантация клеток, органов и тканей, а также стоматологические услуги. В ТОП-5 стран, из которых приезжали «медицинские туристы», вошли: Украина, Российская Федерация, Казахстан, Китай и США.

Любопытны также данные, касающиеся физического здоровья и отношения к спорту белорусских граждан. С 2010 по 2022 г. из белорусов в возрасте 16 лет и старше количество тех, кто активно занимается физическими упражнениями или спортом, возросло с 22,9% до 27,6%. Причем, среди женщин доля занимающихся спортом выше, чем среди мужчин - соответственно 29,8% и 24,2%. Это полезно знать маркетологам и, кроме того, является аргументом в пользу развития соответствующей инфраструктуры и роста продаж спортивных товаров.

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