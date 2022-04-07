ЕЭК расширила перечень товаров критического импорта

Они могут ввозиться на территорию ЕАЭС с 28 марта 2022 года по нулевой ставке таможенной пошлины.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предложение о расширении перечня продукции, которая может временно ввозиться в ЕАЭС по нулевой ставке таможенной пошлины. В этот список вошла широкая номенклатура товаров критического импорта. В частности, продукты питания и компоненты для их производства, упаковочные материалы, химическая продукция, комплектующие для производства и ремонта транспортных средств. Сообщается, что по ряду других товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, аналогичное решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, что ранее Совет ЕЭК решением №37 от 17 марта 2022 г. предоставил тарифную льготу в виде освобождения по 30 сентября 2022 года от ввозных таможенных пошлин продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве. А также - в отношении товаров для производства и реализации продовольственной продукции; товаров для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товаров, используемых для развития цифровых технологий; товаров для производства продукции легкой промышленности и товаров, применяемых в строительной и транспортной отраслях.

- В условиях внешних ограничений и с учетом сжатых сроков действия меры таможенно-тарифного регулирования решено упростить процесс ее практической реализации, отказавшись от необходимости подтверждения целевого назначения основной части ввозимых товаров, - рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он также уточнил, что упрощение затрагивает в том числе и ранее одобренные Комиссией льготы. Эти изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.

По данным статистического бюллетеня ЕЭК, оборот внешней торговли товарами государств - членов Евразийского экономического союза с третьими странами за январь 2022 года составил 76,3 млрд долл., в том числе экспорт товаров - 50,8 млрд, импорт - 25,5 млрд. По сравнению с январем 2021 года внешнеторговый оборот Союза увеличился на 62,6%, или на 29,4 млрд долл., экспорт - на 76,5% (+22 млрд), импорт - на 40,6% (+7,4 млрд). Профицит внешней торговли составлял 25,3 млрд долл. против 10,7 млрд в 2021 году. Правда необходимо упомянуть, что все эти цифры зафиксировали положение дел до начала военных действий в Украине и введения масштабных экономических санкций против России и Беларуси.

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