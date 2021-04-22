Украина ввела заградительную пошлину на МАЗы

Точнее - она касается всех ТС, произведенных в Беларуси, соответствующих специальным критериям, и составляет 35%.

Как говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле при Кабмине Украины, опубликованном в издании «Урядовий кур'ер», специальная пошлина в отношении импорта в Украину товаров из Республики Беларусь распространится на транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более. А также на новые ТС для перевозки грузов (с дизелем или полудизелем) с полной массой более 5 т, но не более 20 т и с массой ТС более 20 т, новые грузовики для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники.

Размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину белорусских ТС составляет 35% от таможенной стоимости. Фактически он распространяется, прежде всего, на продукцию МАЗа - автобусы, грузовые автомобили, спецтранспорт. Решение Межведомственной комиссии по международной торговле Кабмина Украины вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

Поводом для принятия такого решения стало недовольство украинской стороны рядом мер, принятых правительством Беларуси, которые, по мнению наших соседей, создают искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств. А именно - в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках. В результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь, - отмечается в сообщении. Поэтому фактически запретительная таможенная ставка для белорусских ТС будет действовать до прекращения «дискриминационных и недружественных действий».

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