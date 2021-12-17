Беларусь продлила режим лицензирования на ввоз украинских товаров

Хотя после отмены Украиной решения о введении защитных пошлин на нашу автотехнику многие ожидали смягчения ограничений. Почему так произошло и чего ждать дальше?

Как известно, в апреле 2020 года по жалобе ассоциации «УкрАвтоПром» Межведомственная комиссия по международной торговле при Кабмине Украины ввела защитную пошлину в размере 35% на импорт в Украину из Республики Беларусь транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, а также отдельных новых грузовых автомобилей. В ответ белорусское правительство ввело лицензирование на импорт ряда украинских товаров, в список которых попала традиционная продукция украинского экспорта: керамическая плитка, радиаторы, обои, холодильники, бумага, плиты ДСП/ДВП, соки, кондитерские изделия и пиво. Ссылки на наши публикации об этих событиях - в конце текста.

Совсем недавно - в ноябре 2021 года - Верховный Суд Украины приостановил применение режима 35%-ной спецпошлины к поставкам габаритных автомобилей из Беларуси, вследствие чего Межведомственная комиссия по международной торговле вынуждена была отменить свое решение от 16 апреля 2021 года. Одновременно в Беларуси истекал срок действия режима лицензирования импорта украинских товаров, рассчитанный на 6 месяцев. И украинские производители ожидали, что в свете изменившейся ситуации белорусское правительство не станет его продлять.

Но этого не произошло, так как за минувшие полгода между нашими странами накопилось много новых противоречий, в том числе не связанных с экономикой. 7 декабря 2021 г. вышло Постановление Совета Министров Республики Беларусь №702, которое продлило ограничения на импорт украинской продукции еще на 6 месяцев. Как говорится в документе, это сделано «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли».

Причем, перечень продукции, ограниченной к ввозу, претерпел некоторые изменения. Теперь он включает: кондитерские изделия, шоколад, печенье и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; пиво; сельхозмашины; плиты ДСП/ДВП, обои, строительный кирпич, керамическую плитку и сантехнику. А также: туалетную бумагу и некоторые виды упаковки; стиральные машины; радиаторы; стеклянные ампулы; мебель.

Как сообщается, импорт в Республику Беларусь этих товаров (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Что дальше? Очевидно, что украинские власти предпримут какие-то шаги в качестве ответных мер в отношении белорусской продукции. Какие это будут решения - пока не озвучено. Но ранее говорилось о том, что в случае сохранения в Беларуси ограничений на импорт украинских товаров Киев сохраняет возможность оперативно вернуть 35%-ную защитную пошлину.

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