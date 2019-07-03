МАЗ укрепил позиции на рынке Украины

Предприятие стало лидером продаж в классе новых коммерческих автомобилей полной массой свыше 3,5 т.

По данным ассоциации Укравтопром, в 2018 г. в Украине было зарегистрировано 885 новых автобилей марки «МАЗ». По этому показателю Минский завод держит на рынке 1-е место с долей 18,9%. Наиболее востребованными грузовиками тяжелого класса в этой стране сейчас являются самосвалы, что связано с активизацией строительства, в том числе дорожного. Всего в 2018 г., по данным портала autocentre.ua, в Украине было реализовано 1 065 новых машин такого типа. И здесь на 1-м месте также оказались МАЗы - 181 единица.

2-е место на украинском рынке по итогам прошлого года занял Mercedes-Benz, продав 664 грузовых автомобиля. На 3-м - MAN с результатом 445 ед. В первую пятерку также входят Scania (409) и Ford Trucks (375). Украинский производитель тяжелых грузовиков «АвтоКрАЗ» за этот период сумел реализовать 257 машин, что стало 6-м результатом. Замкнули топ-10 Iveco (234 грузовика), Volvo Trucks (219), а также российские КамАЗ (186) и ГАЗ (182).

Справедливости ради можно отметить, что емкость украинского рынка новых коммерческих автомобилей полной массой свыше 3,5 т. - относительно небольшая. Несмотря на то что за 2018 г. он вырос на 21,9%, с 3 844 до 4 686 ед., в РФ аналогичный показатель составил 82 289 ед. На российском рынке новых грузовых автомобилей по итогам 2018 г. МАЗ занял 7-е место. По сравнению с 2017 г. регистрации машин под белорусским брендом здесь выросли на 9%, с 3 889 до 4 237 ед.

Подробнее о работе Минского автозавода на зарубежных рынках читайте в статье А. Алесина «Наш МАЗ - бесспорный лидер в Украине», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Почему МАЗ теряет позиции? ...», №4 (226) - апрель 2018.

«Гонка с препятствиями», №3 (237) - март 2019.