МАЗ в России: продажи грузовиков уменьшились, а автобусов - выросли

На Минском автозаводе прошло совещание с субъектами товаропроводящей сети в Российской Федерации, где обсуждалась работа в условиях «новой реальности».

Как сообщается, участники совещания говорили об итогах работы ТПС в 2021 году и планах на 2022 год с учетом изменившейся ситуации на рынке. Менеджеры предприятия рассказали российским партнерам о проработке новых логистических цепочек поставок комплектующих, которые используются при производстве белорусской автотехники. По мнению руководства автозавода, несмотря на наступившую «новую реальность», предприятие сможет выполнить все заказы в полном объеме.

Одним из инструментов по обеспечению стабильных поставок на российский рынок станет создание свободного склада официальным дистрибьютором завода в Российской Федерации - ООО «МАЗ-РУС». Это даст возможность дилерам предприятия в РФ оперативно реализовывать технику конечному потребителю. Были также обсуждены вопросы финансирования заказов техники, сроки отгрузки и варианты использования различных финансовых инструментов.

Начало 2022 года оказалось не самым удачным для Минского автозавода на российском рынке грузовых автомобилей. Спрос на технику, выпускаемую предприятием, в феврале снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. По данным российского агентства «Автостат», в феврале 2022 г. белорусский производитель реализовал в России 423 автомобиля (в феврале 2021 г. - 431). Для сравнения: лидер рынка - КАМАЗ - за этот период продал 3,255 тыс. единиц, что на 30,8% больше, чем в феврале 2021 г. Тем не менее, белорусский производитель автотехники в февральском рейтинге сохранил 5-е место на рынке, хотя его доля, по сравнению с февралем 2021-го, снизилась с 6,7 до 5,1%. В целом, по итогам февраля 2022 г. в России было продано 8,371 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 30,6% больше, чем за аналогичный месяц 2021 г.

Российский рынок является основным для МАЗа. За 2021 год туда было поставлено более 57% грузовой техники, произведенной предприятием, и более 50% пассажирских автобусов МАЗ. Кстати, по объемам реализации автобусов Минский автозавод занимает второе место среди всех марок, представленных в России, с долей рынка в 13,5%.

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