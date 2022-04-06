Нацбанк отказал перевозчикам в реструктуризации задолженности по кредитам

Регулятор считает, что такие вопросы автотранспортным предприятиям, следует решать в индивидуальном порядке непосредственно с обслуживающими банками.

Ассоциация «БАМАП» обратилась в Национальный банк с предложением об отсрочке платежей по кредитным и лизинговым обязательствам транспортных компаний, осуществляющих международные автомобильные перевозки, в связи с неблагоприятным воздействием санкционных ограничений. И получила ответ от 25.03.2022 № 31-21/329, в котором говорится, что такие вопросы автотранспортным предприятиям следует решать в индивидуальном порядке непосредственно с банками, с которыми заключены кредитные договоры.

Как отмечается в письме Нацбанка, решения о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, включая предоставление отсрочки платежей и изменение сроков возврата (погашения) кредита, банки принимают исходя из комплексной оценки собственной ресурсной базы, оценки рисков и их влияния на устойчивость функционирования и необходимости своевременного возврата денежных средств вкладчикам. Процедура принятия таких решений также определяется банками самостоятельно.

Кроме того, финансовый регулятор сообщил, что в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов в Беларуси принят ряд дополнительных контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики. Эти меры предусматривают, в том числе, расширение возможностей банков по продлению сроков возврата (погашения) кредитов и предоставлению новых кредитов без ухудшения качества оценки кредитополучателя.

Как сообщают в БАМАП, в настоящее время на рассмотрении в Национальном банке находятся еще одно обращения Ассоциации, где предлагается разрешить международным перевозчикам более гибко использовать наличную иностранную валюту, полученную на территории иностранных государств за оказанные транспортные услуги по перевозке грузов в международном автомобильном сообщении.

Постановлением Совета Министров и Национального банка от 2 марта 2022 г. №108/5 «О проведении валютных операций» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам, осуществляющим международные автомобильные перевозки грузов, разрешено принимать на территории иностранных государств наличную иностранную валюту от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - нерезидентов в качестве платы за оказанные последним транспортные услуги. Но сегодня полученные таким путем наличные должны вноситься в кассу предприятия, либо сразу на его расчетный счет в Беларуси или за рубежом. Их использование в наличной форме строго ограничено: эти денежные средства частично могут быть направлены только на оплату расходов, связанных с выполнением работ и оказанием услуг (в том числе транспортных) на территории иностранного государства в период выполнения конкретной перевозки.

БАМАП предлагает, учитывая сложившуюся ситуацию, разрешить автотранспортным предприятиям оставлять в кассе определенный остаток наличной иностранной валюты с целью ее выдачи подотчетным лицам для целей командирования при выполнении международных автомобильных перевозок грузов. А также - разрешить использовать полученную на территории иностранных государств наличную иностранную валюту для оплаты расходов не только одной конкретной перевозки, но и расходов предприятия по перевозке других грузов.

Ссылки по теме:

Минтранс: транспортная отрасль сработала с рекордным результатом

Международные автомобильные перевозчики просят поддержки у государства