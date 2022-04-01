В ЕАЭС появится межгосударственная перестраховочная компания

Ориентировочный объем рисков, которые она сможет принять на себя, составит около 2 млрд долларов. Старт проекта запланирован на следующий год.

Евразийский межправительственный совет наконец-то дал зеленый свет практической работе по созданию Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). В частности, образована рабочая группа, которая займется этим вопросом. Сообщается, что проект международного договора об учреждении и деятельности ЕПК должен быть разработан в течение 6 месяцев.

Тема создания ЕПК - не нова. Она обсуждается, как минимум, с 2017 года. Но если ранее основными задачами здесь виделись - снятие противоречий национальных законодательств при перестраховании рисков в ЕАЭС и, соответственно, активизация взаимной торговли путем расширения страхового покрытия, то после введения международных санкций в отношении России и Беларуси вопрос приобрел значительно большую важность. Как известно, крупные международные перестраховщики стали отказываться принимать на себя риски страхования сделок с участием белорусских и российских компаний.

Согласно докладу экспертной группы ЕЭК, Евразийская перестраховочная компания может быть образована в статусе международной финансовой организации, капитал которой будет сформирован за счет взносов государств-членов ЕАЭС, а также международных финансовых институтов. Уставный капитал при этом составит ориентировочно около 200 млн долл., а потенциальная емкость - до 2 млрд долл.

Согласно экспертным оценкам, появление дополнительной страховой емкости в размере 2 млрд долл. потенциально может привести к увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму свыше 6 млрд долл. Причем, договор с ЕПК сможет выступать альтернативой государственной гарантии стран Союза, если такая гарантия является условием финансирования или страхования проекта. Как ожидается, к полноценному функционированию ЕПК приступит в 2023 году.

- Создание наднациональной перестраховочной организации позволит существенно нарастить возможности для взаимной торговли, а также внешней торговли кооперационной продукцией за счет увеличения страховой емкости и лучшего управления рисками на всем пространстве ЕАЭС, - отметил по этому поводу министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

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