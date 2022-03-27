В Беларуси ограничили экспорт ряда товаров

Это произошло впервые за последние годы. Под запрет вывоза попали основные виды зерновых, а также свыше 250 наименований промышленной продукции.

Буквально одно за другим правительство издало два постановления. Первое - №125 от 11 марта 2022 г., которым установлен запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, прочих злаков, дробленого зерна, а также семян рапса, подсолнечника, жома свекловичного, жмыха, шрота из семян рапса или кользы. Причем, ограничение на экспорт зерновых из Беларуси установлено вне зависимости от страны их происхождения, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза. Этот запрет будет действовать в течение 6 месяцев.

Второй документ - постановление №147 от 19 марта 2022 г. «О введении запрета на вывоз отдельных видов промышленных товаров». Им предусматривается ограничение вывоза из страны самой разнообразной продукции. В этом перечне: гипс, ряд стерильных материалов и составов, используемых в хирургии и стоматологии, гигиенические и фармацевтические изделия (включая соски). Под запрет на вывоз также попали паровые котлы, газогенераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, холодильники, морозильники, кондиционеры, механизмы, используемые в различных отраслях - в том числе печатные машины, трикотажные и ткацкие станки и т.д. Всего в документе 254 наименования товаров.

Любопытно, что запрет на вывоз распространяется в том числе на товары, которые были помещены под таможенные процедуры в Республике Беларусь до введения ограничений, если их фактический вывоз за пределы страны осуществляется после вступления в силу настоящего постановления. То есть, «кто не успел - тот опоздал». Данные ограничения предварительно также будут действовать 6 месяцев.

Во втором документе, впрочем, довольно много исключений. Как и постановление №125, оно не распространяется на гуманитарную помощь и транзитные потоки. Но, кроме того, не будет запрещен вывоз продукции, изготовленной с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; продукции, полученной в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь; запчастей и оборудования для ремонта и обслуживания транспорта белорусских международных перевозчиков, выставочных экспонатов и оборудования и др. Кроме того, экспорт товаров, указанных в приложении к постановлению №147 возможен по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом.

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