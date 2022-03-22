Сотовый оператор life:) потратит на реализацию инвестпроекта 100 млн долларов

Деньги выделит группа компаний Turkcell на основании инвестиционного договора с Республикой Беларусь. Это предусмотрено Указом №78 от 3 марта 2022 г.

Как говорится в этом документе, Минсвязи поручено заключить с турецкой компаний договор, предусматривающий инвестиции на сумму не менее 100 млн долл. Эти средства будут направлены на развитие, модернизацию и оснащение сети сотовой подвижной электросвязи ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» («БеСТ»).

В частности, планируется строительство новых объектов и линий электросвязи, модернизация и оснащение существующих объектов, развитие торговой сети, закупка оборудования и информационных систем, а также современного программного обеспечения. Для размещения, строительства и обслуживания объектов и линий электросвязи ЗАО «БеСТ» будут выделены земельные участки без проведения аукционов и взимания платы за право заключения договоров аренды.

Среди прописанных в документе льгот, которые будут действовать по 31 декабря 2026: не применять по отношению к оператору нормы законодательства, относящиеся к новым налогам и сборам, введенным после подписания инвестдоговора; компания также будет уплачивать налоги и сборы, исходя из ставок, действовавших на дату заключения инвестиционного договора, даже если позже эти ставки будут увеличены. Кроме того, в Указе есть еще несколько пунктов с грифом «ДСП», в которых могут содержаться какие-то другие преференции.

ЗАО «БеСТ» (оператор life:) получило государственную лицензию на оказание услуг связи 24 марта 2005 г., коммерческую эксплуатацию сети оператор начал 21 декабря 2005-го. Оказание услуг под брендом life:) началось 3 декабря 2008 г., со 2 ноября 2009 г. оператор оказывает услуги на базе технологии 3G, с августа 2016-го - по технологии LTE. Абонентская база компании составляет 1,1 млн активных абонентов.

В последнее время компания активно развивает сеть 4G. По словам заместителя генерального директора Игоря Сосонкина, в прошлом году сеть 4G выросла у life:) на 38% по всей территории республики, а за пределами крупных городов базовых станций стало вдвое больше. Объем трафика по сравнению с 2020 г. увеличился на 35%. Проект по расширению сети 4G реализуется в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.

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