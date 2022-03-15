Colliers International уходит из Беларуси

Международная консалтинговая компания приняла решение приостановить работу в России и в нашей стране. Белорусская команда Colliers продолжит работать в качестве независимой компании.

Как сообщил на официальном сайте Colliers International Джей Хенник, председатель и главный исполнительный директор компании, после более чем 28 лет работы в России и Беларуси акционерами принято решение: прекратить деятельность в этом регионе в связи с конфликтом в Украине.

В свою очередь белорусская команда Colliers распространила на странице в Facebook заявление, в котором говорится, что ее сотрудники продолжит работать в стране, но уже в качестве независимой консалтинговой компании. Предполагается, что руководить ей будет управляющий партнер Денис Четвериков и коммерческий директор Роман Алейников.

Офис Colliers был открыт в Беларуси в 2007 году, и в этом году исполняется 15 лет работы бренда в нашей стране. Компания предоставляла полный комплекс профессиональных услуг арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам по всей стране. Colliers принимала активное участие в формировании профессионального рынка недвижимости в Беларуси, внедряла современные стандарты работы, основанные на международной методологии и лучших локальных практиках, а также создала сильную команду профессионалов. Colliers принимала участие практически во всех крупнейших проектах коммерческой недвижимости в Беларуси.

Как говорится в сообщении белорусского офиса, с учетом всех факторов и было принято решение - сохранить персонал и деятельность на белорусском рынке в полном объеме.

- Все 15 лет работы мы старались делать рынок коммерческой недвижимости цивилизованнее, обучать его и быть полезными как нашим клиентам, так и стране и в целом. Начиная с 2020 года ряд сегментов рынка коммерческой недвижимости переживает непростые времена, в этом году, как мы видим, ситуация стала еще неопределённее и сложнее. Мы здесь, в Беларуси, чтобы помочь нашим клиентам и всем, кому это необходимо, справиться с непростыми временами, - заявил управляющий партнер ООО «Коллиерз Интернешнл» Денис Четвериков.

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