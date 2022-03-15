Валютная корзина пока держится, но рублю от этого не легче

Почти все участники рынка начали скупать СКВ. Как считают эксперты, Беларусь может столкнуться с дефицитом валюты и ввести ограничения для покупателей и вкладчиков.

По мнению старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима ИОСУБА, в настоящее время основной причиной снижения курса белорусского рубля является стремительная девальвация российской валюты, которая, как известно, составляет 50% в валютной корзине. Снижение курса российского рубля ведет к практически синхронному росту курсов доллара и евро. При этом сама валютная корзина стоит примерно столько же, сколько и в начале года. Но это пока…

Как известно, российский Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября 2022 года ограничения по продаже наличной валюты и по выдаче средств с валютных вкладов и счетов граждан. Если кратко, то купить наличную валюту гражданам в этот период будет практически невозможно, хотя обратный процесс (обмен СКВ на рубли) будет осуществляться без ограничений.

Кроме того, вкладчики смогут снять со своих валютных счетов максимум до 10 тыс. долларов в наличной валюте, а остальные средства в течение ближайшего полугода им будут выдаваться только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. С курсом выдачи тоже есть вопросы. Банк России установил, что он будет определяться «на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи». Учитывая большую волатильность на этом рынке, при получении средств в росс. рублях можно понести потери.

- Сейчас вопрос стоит не столько в том, как ограничения, введенные в Российской Федерации, могут повлиять на белорусский валютный рынок, сколько в том, когда подобные решения могут быть приняты и у нас, - говорит Вадим Иосуб. - Дело в том, что упоминавшиеся ограничения в отношении иностранной валюты были приняты в России из-за запретов на ввоз в страну наличных евро и долларов, введенных США и Евросоюзом. Но теперь эти же запреты распространяются и на Беларусь. Поэтому вероятность принятия белорусским Нацбанком ограничений по российскому образцу или в какой-то другой форме, довольно высока.

Вторая проблема в том, что наша финансовая система пока еще не ощутила последствий от введения санкций. Курс белорусского рубля снижается одновременно с российской валютой практически пропорционально ее доле в валютной корзине. Но сейчас мы наблюдаем ужесточение уже введенных в отношении нашей страны и появление новых секторальных санкций. Негативный эффект от их введения будет проявляться не сразу, а накапливаться постепенно. В течение ближайших двух кварталов экономика может столкнуться со снижением валютной выручки и, как следствие, со снижением предложения валюты, что будет оказывать давление на курс белорусского рубля, уже независимо от ситуации в России.

Можно добавить, что давление на курс белорусского рубля уже идет. Например, по данным Нацбанка за февраль чистая покупка валюты в стране превысила 290 млн долларов. Для сравнения: в январе наблюдалась чистая продажа в объеме 41,9 млн. Основными покупателями валюты в феврале стали белорусские субъекты хозяйствования (чистая покупка на 257,6 млн долл. против чистой продажи 50,1 млн в январе). Банки купили в феврале на чистой основе 24,2 млн долл., и даже нерезиденты, обычно являющиеся чистыми продавцами, активно выводили валюту, купив ее на 47,3 млн долл. И только население пока продолжает продавать СКВ (вероятно, на фоне роста ставок по депозитам). Чистая продажа в феврале здесь составила 38,4 млн долл. Это даже больше, чем в январе, когда физлица продали чистыми 30,4 млн.

В среду, 9 марта курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 6,61% и составил 3,3031. Евро вырос на 5,58% до 3,6166. Российский рубль упал на 5,30% до 2,7395 бел. руб. за 100 российских. При этом объем торгов оказался минимальным за 19 дней - всего 12,55 млн долл.

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