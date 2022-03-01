Эксперт о ситуации на валютном рынке: хороших решений сегодня нет!

Как любят говорить аналитики - уже поздно. Практически любая стратегия сейчас ведет к потерям бюджета, предприятий или вкладчиков.

Сегодня на торгах БВФБ белорусский рубль потерял больше 11% и закончил сессию на отметке 3,0744 руб. за доллар и 3,4299 за евро. 100 «россии» стоят меньше 3 рублей - 2,9757 бел. руб. Лучшие курсы американской валюты в обменных пунктах к завершению торгов составили: при покупке банками - 3,05 руб., при продаже - 3,15 рубля.

На Московской бирже уже к обеду курс доллара вырос на 12,45 росс. руб. (+15%), поднявшись до установленного максимума в ₽95,48, что является историческим рекордом. Курс евро - на 14 руб. (+15%) - до 107,35 руб., что также стало историческим максимумом. На этом фоне Национальный клиринговый центр (НКЦ) вынужден был расширить границы допустимого в ходе торгов ценового коридора: по доллару - до 100,9928, а по паре евро/рубль - до 113,5645.

С тарший аналитик «Альпари Евразия» Вадим ИОСУБ прокомментировал для director.by ситуацию на валютном рынке и последнее решение Национального банка о повышении ставки рефинансирования (напомним, что сегодня в Беларуси СР была повышена с 9,25 до 12%, а в России ключевая ставка выросла с 9,5 до 20%):

- Решение белорусского Нацбанка о повышении ставки рефинансирования было принято на фоне куда более значительного роста ключевой ставки в России. Очевидно, это решение было принято на фоне событий, происходящих на рынке соседней страны, и преследовало цель - сдержать отток рублевых вкладов. Но, на мой взгляд, когда валюта у нас сегодня растет почти на 12% за один день, нынешний размер ставок по вкладам вряд ли простимулирует тех, кто намеревался снять свои деньги с депозитных счетов. Не говоря уже о тех, кто собирался сделать новый вклад.

Поэтому пока это, скорее, выглядит, как какое-то «ритуальное» действие. И нельзя исключать того, что если в ближайшие дни сильное давление на рынок продолжится, то регулятор может принять о решение о дальнейшем увеличении СР. Но здесь есть вопросы… Конечно, при очень значительном повышении доходности рублевых вкладов найдутся желающие рискнуть и поиграть на депозитном рынке - сейчас для них может быть привлекательной доходность в 30% или около того. Но нужно понимать, что к СР привязаны проценты по кредитам, в том числе льготным, по которым бюджет компенсирует банкам разницу между реальной и льготной стоимостью заемных средств. Это значительные затраты для бюджета и, тем более, для предприятий. Если они не всегда могут позволите себе обслуживание кредитов по нынешним ставкам, то что уж говорить о 30% и выше.

Есть и другой сценарий: если давление на валюту будет очень сильным, и станет понятно, что простым повышением ставки на несколько процентных пунктов его не «перебить», то СР может, как это уже бывало в нашей истории, остаться чисто индикативным параметром, практически не влияющим на ситуацию на рынке. Поэтому сейчас регулятор оказался в непростой ситуации, так как хороших решений пока не просматривается. Быстро остановить «шторм» на валютном рынке, на мой взгляд, не может вообще ничего. Оптимальный вариант - это прекращение войны в Украине, после чего придется еще довольно долго ждать, пока (и - если!) введенные Западом санкции отменят. Как правило, принимают их намного быстрее, чем отменяют.

К сожалению, пока я не очень верю в реалистичность такого сценария и считаю, что валютный рынок по-прежнему будет испытывать давление. Спрос на валюту, очевидно, будет оставаться высоким, а ее предложение - сокращаться. Если регулятор не будет вмешиваться в курсообразование иностранной валюты, за исключением российского рубля, то ее курс продолжит расти. Если же будет принято решение директивным образом зафиксировать «официальный» курс и ограничить его рост на бирже, то это неминуемо вызовет активизацию «черного рынка» валюты, и у нас (как опять же уже бывало) будет два курса - официальный и рыночный.

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