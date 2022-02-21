В Беларуси установят контроль за «подозрительными» криптокошельками

14 февраля был подписан Указ №48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты».

Этим документом Парку высоких технологий поручается формирование реестра адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности, и установление порядка его функционирования. Как сообщается, реестр будет создан с целью «исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности, защиты участников рынка цифровых активов от утраты имущества и предупреждения непреднамеренного вовлечения в запрещенную законом деятельность».

Доступ к реестру получат силовые ведомства: Прокуратура, КГБ, МВД, КГК, Следственный комитет, Служба безопасности Президента РБ, а также ОАЦ при Президенте РБ и Национальный банк. Основанием для внесения в него адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков будет информация силовых структур о том, что данные кошельки используются для отмывания средств или другой противоправной деятельности.

В Указе говорится, что резиденты ПВТ, осуществляющие операции с электронными кошельками, должны отказывать в их осуществлении, если получена информация о включении данных кошельков в реестр. А также - «информировать заинтересованный государственный орган, ранее направивший сведения об адресах для внесения в реестр, об отказе в осуществлении финансовой операции с указанием ее суммы, даты и участников».

Как написано в документе, реализация криптовалюты собственниками таких кошельков, являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, будет осуществляться под контролем органа, ведущего уголовный процесс. В дальнейшем изъятая криптовалюта может быть реализована в рамках исполнительного производства.

Как будет работать на практике этот механизм - пока не совсем понятно. Теоретически номер «подозрительного» криптокошелька для включения в реестр можно установить на интернет-платформах, использующихся для публичных сборов, либо в случае получения доступа к гаджетам подозреваемого лица. Но даже в этих случаях идентифицировать реального владельца будет непросто, а тем более - получить доступ к кошельку, если опять же подозреваемый не желает сотрудничать со следствием, или не установлен.

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