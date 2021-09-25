В Беларуси может появиться цифровой рубль

Национальный банк активно изучает вопрос введения национальной цифровой валюты.

Эта информация была официально озвучена в ходе Круглого стола «Цифровые валюты центральных банков», который прошел в Минске 17 сентября. Как отмечают в Нацбанке, сейчас тема цифровой трансформации фиатных денег широко обсуждается во всем мире. Наша страна не может остаться в стороне от этих процессов. Поэтому вопрос эмиссии и обращения цифрового белорусского рубля изучается очень серьезно.

Как рассказал заместитель начальника Управления исследований и стратегического развития Национального банка Республики Беларусь Михаил Демиденко, регулятор пока не принял никакого однозначного решения на этот счет. С одной стороны, есть однозначный запрос со стороны потребителей, активно идет цифровизация всх отраслей экономики, постоянно увеличивается доля безналичных расчетов. То есть, общество готово к использованию цифровых денег, что подтверждает определенная популярность криптовалют.

С другой стороны, цифровой рубль - это не криптовалюта. Его эмиссия будет оказывать прямое влияние на макроэкономику и монетарную политику в стране, а также на ситуацию с ликвидностью коммерческих банков. Сегодня пока непонятно, как отреагирует на введение цифрового рубля рынок - каким будет спрос, не начнется ли массовый перевод фиатных денег со счетов и депозитов в цифровую валюту, не начнут ли потребители так же массово конвертировать ее в цифровые валюты других стран, которые покажутся им более надежными и т.д. Все эти вопросы требуют изучения, и этот процесс будет явно не быстрым.

- Одним из наиболее важных вопросов является выбор дизайна цифровых денег, - добавил М.Демиденко. - Ответ на него зависит от определения функционала цифрового белорусского рубля (т.е. будет ли эта валюта доступна только для межбанковских расчетов, либо для всех потребителей, включая население, а также для международных переводов - ред.). Глубокой проработки также требуют макроэкономические, микроэкономические, технологические и юридические аспекты реализации проекта.

Вадим Грищенко, консультант отдела макроэкономических исследований Управления экономических исследований Департамента исследований и прогнозирования Банка России поделился результатами анализа влияния эффекта от введения цифровых денег в Российской Федерации на банковскую систему. Как показал российский опыт, оно, безусловно, есть. Например, в части определенного оттока ликвидности у коммерческих банков, который, впрочем, оказался не критичным. Банк России уже научился оценивать эти процессы и либо вовремя предоставляет банкам дополнительную ликвидность (например, на аукционах РЕПО), либо снижает объем абсорбирования рублей, в случае необходимости.

Возможно, с целью эксперимента Нацбанк реализует пилотный проект, как это произошло, например, в России, Казахстане, Китае, Уругвае, Украине или ЕС - ЕЦБ уже объявил, что считает цифровой евро одним из основных приоритетов на ближайшую перспективу. Согласно отчету Банка международных расчетов, около 86% центральных банков мира изучают этот вопрос, а 20% - рассчитывают запустить цифровую валюту в ближайшие шесть лет. По прогнозам Европейского аналитического центра, к 2030 г. по меньшей мере, три государства заменят свои фиатные валюты на цифровые.

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