В МАРТ разъяснили - как будет работать реестр рекламораспространителей

Фактически под действие Указа №426 подпадает деятельность, связанная с размещением рекламы только в печатных СМИ, а также на телевидении и радио.

С 1 февраля в Беларуси вступают в силу нормы Указа №426 от 2 ноября 2021 г. «О размещении (распространении) рекламы». Согласно этому документу, организации и граждане, осуществляющие такую деятельность в официально зарегистрированных средствах массовой информации, смогут оказывать рекламные услуги только после включения в реестр. Положение о работе реестра утверждено Постановлением Совмина №779 от 30 декабря 2021 г. «О государственном информационном ресурсе «Реестр рекламораспространителей».

Впрочем, на поверку новый порядок оказался не таким «страшным», как ожидалось ранее. В нем предусмотрено множество исключений, о которых в ходе специально организованной пресс-конференции рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна ГАВРИЛЬЧИК. В результате анализа этих исключений даже возникает вопрос: зачем вообще понадобилось тратить силы и средства на создание этого реестра, если по сути в нем будут фигурировать только СМИ, чья деятельность и без того достаточно регулируется соответствующими нормативными актами?

Главное, что нужно знать представителям предприятий: им не нужно регистрироваться в реестре, если они издают или каким-либо образом распространяют свою рекламную продукцию (каталоги, листовки буклеты и даже собственные малотиражные печатные издания, не подпадающие под действие Закона «О средствах массовой информации»). В том числе, если в этой продукции рекламируются товары и услуги третьих лиц или организаций!

Аналогично не подпадает под ограничение реклама в любом виде в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, туристических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок, семинаров, конференций и тому подобных мероприятий. То есть, организаторам выставок и бизнес-мероприятий тоже можно не беспокоиться.

Могут «выдохнуть» и руководители рекламных агентств. Как отметила представитель МАРТ, они «не являются в принципе рекламораспространителями, и поэтому не подлежат включению в реестр». А самое важное, что волновало многие компании, - сторонняя реклама на корпоративных сайтах тоже «не считается». При продвижении своих (и не только) товаров и услуг в сети Интернет (как на сайтах, так и в соцсетях), в реестре регистрироваться не нужно.

«Скажем, предприятие имеет свой сайт и распространяет там свою рекламу, - привела пример Инна Гаврильчик. - Но этот сайт не является сетевым изданием. И даже если предприятие на своем сайте размещает еще и рекламу третьих лиц, оно не подлежит включению в реестр рекламораспространителей. Аналогично рекламные агентства, которые продвигают товары, работы, услуги посредством рекламы через социальные сети, либо производитель, который рекламирует свои товары через аккаунт в соцсети».

Представитель МАРТ также рассказала о некоторых «процедурных» вопросах работы с реестром. Так, подать туда информацию удаленно не получится - только в бумажной форме. Кроме того, в случае исключения распространителя рекламы из реестра (например, за допущенные нарушения) его повторное включение в этот перечень будет возможно уже не по уведомительному, а только по заявительному принципу.

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