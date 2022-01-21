В 2022 году аналитики ожидают от крипторынка рекордного роста

Его капитализация может достигнуть 4 трлн долларов, а курс биткоина - взять планку в 100 тысяч долларов за монету.

«За 2021 год в криптовалютном сообществе произошло много интересных событий. Активно развивались DeFi-проекты, росла популярность NFT-токенов, а в ряде стран криптовалюты были официально признаны в качестве платежного средства. Наступивший 2022 год обещает быть не менее богатым на события, ведь интерес к технологии блокчейн и криптовалютам продолжает расти. К тому же инфляция вынуждает инвесторов искать новые тихие гавани для сохранения и приумножения накоплений, поэтому с течением времени на криптовалютном рынке будет появляться все больше длинных денег, которые в свою очередь сделают его еще стабильнее», - считает Рейнис Тумовс, банковский эксперт, член совета директоров Wellcome keys Worldwide.

События в Казахстане

Новый год начался с тревожных новостей для всей отрасли. Протесты в Казахстане спровоцировали отключение интернета по всей стране. А нужно понимать, что Казахстан имеет огромное значение для всего криптовалютного сообщества, поскольку в этой стране находится 18% всех вычислительных мощностей блокчейна биткоина (второй показатель в мире). Выпадение такого количества майнеров, пусть и кратковременное, не могло остаться незамеченным. Курс биткоина закономерно отреагировал на события в Казахстане снижением. Но что еще страшнее, появился реальный риск формирования так называемого «тромба» платежей. К счастью для отрасли, ситуацию удалось оперативно нормализовать.

Рост и волатильность Биткоина

Кризисные явления в Казахстане только подогрели интерес инвесторов к монете, для которых кратковременное снижение биткоина стало удачным моментом для открытия новых позиций. Что же касается долгосрочной перспективы, то интерес к криптовалюте продолжит расти. Разогнавшаяся инфляция будет подталкивать инвесторов к поиску новых способов защитить свои активы, и многие из них будут все чаще обращать внимание на криптовалютный рынок.

Рост спроса логичным образом скажется на курсе. В Goldman Sachs считают, что в наступившем году биткоину вполне по силам взять высоту в 100 тысяч долларов за монету. И такой прогноз кажется вполне вероятным. Более того, установить новый исторический рекорд биткоин может уже в середине года. Впрочем, за этим скачком, скорее всего, последует снижение, обусловленное ужесточением во 2-м полугодии монетарной политики со стороны финансовых регуляторов. Снижение доходности приведет к уходу с рынка спекулятивных инвесторов, но институциональные на нем, скорее всего, останутся, что позволит биткоину во второй половине года закрепиться на уровне 40-60 тысяч долл. за монету.

Капитализация рынка

На волне повышенного интереса инвесторов к криптовалютному рынку и благодаря активному развитию DeFi, GameFi и NFT-проектов (проекты, сочетающие в себе игровую механику), к середине 2022 года его капитализация, по мнению главы Ava Labs Джона Ву, скорее всего, превысит отметку в 4 триллиона долларов. Однако в случае изменения политики главных мировых центробанков курс биткоина начнет снижаться. Так что к концу года капитализация криптовалютного рынка, вероятнее всего, составит менее 3,5 триллионов долларов.

Гонка валют

Еще одним важным событием наступившего года, по мнению аналитиков, может стать вероятное обновление блокчейна Ethereum, что позволит расширить сеть и улучшить механизм обработки платежей и переводов. По словам руководителя департамента инвестиционной компании ICB Fund Аарона Хомского, вместе с ростом общего интереса к криптовалютам это обстоятельство поможет Ethereum вырасти в цене с сегодняшних 4 до 6 и даже до 8 тысяч долларов за монету, что тоже вполне правдоподобно. Курс этой криптовалюты будут дополнительно поддерживать многочисленные NFT и DeFi-проекты, для которых блокчейн Ethereum является самой удобной платформой.

Отношение к рынку

При всем этом отношение монетарных властей к криптовалютам продолжает оставаться неоднозначным. Например, Центральный банк России успел заявить о том, что на российском рынке у криптовалют нет будущего. При этом несколькими днями ранее прозвучало заявление о начале использования в качестве платежного средства цифрового рубля. Этот пилотный проект продлится ровно год и по его итогам будет принято решение о целесообразности дальнейших работ в этом направлении.

Впрочем, уже сейчас мало кто сомневается в том, что результаты эксперимента окажутся положительными. Криптовалютная тематика активно освещается в СМИ, блокчейн как технология находит себе все более широкое применение в различных отраслях экономики. В итоге даже закоренелые скептики, ранее полностью игнорировавшие этот рынок, теперь все чаще интересуются цифровыми активами. Поэтому 2022 год имеет все шансы стать крайне удачным для всего криптовалютного сообщества.

Татьяна СМИРНОВА

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