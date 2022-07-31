Белорусам принадлежат 3,7% мировых криптокошельков

Страна вошла в ТОП-20 государств, чьи граждане являются владельцами криптовалюты. А лидерами на этом рынке являются Украина и Россия.

Белорусы - оказывается одни из наиболее активных игроков крипторынка. На их долю приходится 3,7% всех мировых криптокошельков. Такие данные приводятся в обзоре Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Любопытно, что самое большое количество криптокошельков - у жителей Украины (12,7%), на втором месте - граждане России (11,9%), а на третьем (вот уж, действительно, неожиданно!) - жители Венесуэллы (10,3%).

Судя по составленному специалистами ЮНКТАД рейтингу, 15 из ТОП-20 стран в нем являются развивающимися и с формирующимся рынком. Насколько можно доверять этим данным - судить сложно, но они примерно совпадают с оценками платежной системы Triple А, согласно которым Беларусь в 2021 году была на 18 месте в мире по количеству обладателей криптовалют. Также интересно, что по данным Transparency International, в 2021 году, по крайней мере, два лидера криптобизнеса - Россия и Венесуэлла - входили в ТОП-10 стран по уровню коррупции.

В докладе также содержится сжатый анализ криптовалютного рынка. Там отмечается, что с сентября 2019 года по июнь 2021-го криптовалютная экосистема в мире выросла на 2300%. Напомним, что первая криптовалюта появилась в 2009 году. Но уже в 2018 г. их насчитывалось 1500, а в 2022-м - более 19 тысяч.

В мире сегодня работают более 450 криптобирж, на торгах которых в мае 2021 года в день оборачивалось различных криптовалют на 500 млрд долларов. Как пишут авторы отчета, это эквивалентно максимальной дневной торговле Nasdaq (к слову - второй по величине фондовой бирже мира) в январе 2022 года. А крупнейшая криптобиржа имеет 28 млн пользователей и в прошлом году достигла рекордного уровня дневных торгов - 76 млрд долларов.

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