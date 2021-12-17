Итоги уходящей недели на Director.by

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Девять белорусских производителей лекарств получат субсидии от государства

30 ноября Совет Министров принял постановление №678, которым утверждены порядок и условия предоставления господдержки фармацевтическим организациям. Речь идет о компенсации 50% стоимости кредитов, а также половины затрат при проведении испытаний и получении сертификатов соответствия за рубежом.

Подробности и ссылка на нормативные акты.

Логи стические операторы не справляются с заказами. Цены на доставку товаров растут почти каждый месяц

По предварительным оценкам, по итогам года объем европейского рынка автомобильных перевозок составит 352,39 млрд евро, или +8,6% к результатам 2020 года. Это почти вдвое больший рост, чем прогнозировалось аналитиками в январе. В 3-м квартале 2021 г. ставки фрахта в Европе выросли на 2,9%.

С чем это связано и как отражается на Беларуси.

Неожиданный разворот на валютном рынке вынудил Нацбанк вернуться к практике валютных интервенций

Продолжавшийся несколько месяцев период чистой продажи СКВ сменился чистой покупкой. Пока ее объемы невелики - всего 8 млн долларов, но аналитики напряглись. Потому что для сравнения: в августе чистая продажа валюты в стране составила 228,5 млн долларов, в сентябре - 74,8 млн, а в октябре - более 0,55 млрд!.

Что это было - разовый всплеск или тенденция?

Рекламный рынок в этом году обошелся без спада. Но в 2022-м ситуация может измениться

По оценкам экспертов, в 2021 году объем рынка рекламы в Беларуси может даже немного вырасти на 3-5%. Но проблемы постепенно нарастают. Это связано с возможным уходом с ТВ-каналов ряда крупных компаний, ужесточением порядка размещения наружной рекламы и другими факторами.

Беларусь продлила режим лицензирования на ввоз украинских товаров еще на 6 месяцев

Любопытно, что совсем недавно Украина отменила защитные пошлины на нашу автотехнику, и там надеялись на ответный «жест» с белорусской стороны. Однако 7 декабря 2021 г. вышло Постановление Совмина Беларуси №702, которым перечень «лицензируемых» товаров был даже увеличен.

Почему так произошло, и какие товары ограничены к ввозу.