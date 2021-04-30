Владельцы блок-станций смогут торговать электроэнергией

Ранее они не имели возможности поставлять излишки в объединенную энергосистему.

16 апреля в Беларуси был подписан Указ №153 «О развитии электроэнергетики». Документ направлен на регулирование отношений между энергоснабжающими организациями системы Минэнерго, юрлицами и ИП, электрогенерирующими источниками и потребителями электроэнергии. Он касается собственников блок-станций (организации ЖКХ и промышленные предприятия), не относящихся к системе Минэнерго, у которых появилось право использовать для продажи или распределения объединенную энергосистему страны.

В частности, владельцы блок-станций с момента вступления указа в силу (с 21 октября 2021 г.) получат возможность передавать или распределять избытки электроэнергии на собственные объекты в пределах как одной области, так и республики (для блок-станций установленной электрической мощностью 25 МВт и более).

Владельцы блок-станций, являющиеся организациями ЖКХ, смогут распределять в пределах одной области избытки электроэнергии потребителям. А потребители смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии (организации системы Минэнерго или владельцев блок-станций, являющихся организациями ЖКХ).

При этом услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, передаче и распределению энергии по электрическим сетям будут по-прежнему оказываться организациями системы Минэнерго.

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