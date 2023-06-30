БелАЭС разрабатывает эффективные механизмы обращения с отработанным ядерным топливом

Продвижение проекта обработки отработанного ядерного топлива на БелАЭС и перспективы его возврата в Беларусь.

В свете запуска первой атомной электростанции в Беларуси, БелАЭС, возник вопрос о судьбе отработанного ядерного топлива на этой станции. Представитель АЭС "Белэнерго", Надежда Зданевич, поделилась подробностями о планах по обращению с отработанным топливом на пресс-конференции, проведенной 29 июня.

Согласно проведенным исследованиям и оценкам, был выбран предпочтительный вариант обращения с отработанным ядерным топливом - его переработка в России с последующим возвратом в Беларусь отходов переработки, включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды цезиевой и стронциевой фракции, исключая долгоживущие радионуклиды. Этот подход стал основой для разработки межправительственного соглашения между Беларусью и Россией относительно обращения с ядерным топливом. В настоящее время активно ведется работа по воплощению положений этого документа.

В рамках этой инициативы на БелАЭС уже проводятся работы по расчетно-экспериментальному обоснованию принципиальных решений, которые были заложены в стратегию по обращению с радиоактивными отходами в части возврата продуктов переработки в Беларусь. На данный момент выполнено 3 из 10 запланированных этапов работ, и планируется завершить их к декабрю 2024 года.

Белорусская АЭС, оснащенная двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт, построена по российскому проекту "АЭС-2006". Этот проект относится к эволюционным проектам атомных электростанций третьего поколения с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). Реакторы ВВЭР-1200 обладают улучшенными технико-экономическими показателями и отличаются уникальным сочетанием активных и пассивных систем безопасности.

Реализация проекта по обращению с отработанным ядерным топливом является важным этапом в развитии ядерной энергетики в Беларуси. Он демонстрирует стремление страны к эффективному и ответственному использованию ядерного потенциала и созданию безопасной экологической системы управления радиоактивными отходами. Эти усилия обеспечат стабильное и устойчивое развитие атомной энергетики в регионе и способствуют обеспечению энергетической безопасности Беларуси.