Второй энергоблок белорусской АЭС включили в сеть

В субботу, 13 мая, второй энергоблок Белорусской атомной электростанции был включен в сеть в соответствии с этапной программой энергетического пуска.

Строительство АЭС в Беларуси началось в 2013 году в рамках совместного проекта с госкорпорацией "Росатом". Глава энергетического ведомства Виктор Каранкевич отметил, что включение второго энергоблока является одним из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска блока, который стал результатом масштабной работы, связанной с монтажом и наладкой оборудования.

"Осуществлен один из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска блока, который стал результатом масштабной работы, связанной с монтажом и наладкой оборудования, проведением серьезных подготовительных операций перед толчком турбины и опробованием ее работы на холостом ходу", - поделился глава энергетического ведомства Виктор Каранкевич.

Пуск прошел в статном режиме, а все технологические операции были выполнены в соответствии со всеми требованиями и регламентами.

Специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока, пока не достигнут отметки в 100%. Ожидается, что ввод блока в промышленную эксплуатацию состоится в этом году.