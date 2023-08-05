Энергетические компании Беларуси планируется привлечь к модернизации объектов в России

Как сообщили 5 августа в пресс-службе Министерства энергетики Республики Беларусь, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча делегации белорусского ведомства во главе с заместителем министра Денисом Морозом и заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко.

По словам Дениса Мороза, на встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества Беларуси и Ленинградской области в энергетической сфере: "С учетом взаимной заинтересованности в укреплении двусторонних контактов прорабатываются возможности реализации новых совместных проектов в области энергетики".

В частности, речь шла о возможном участии белорусских проектных и строительно-монтажных организаций в модернизации объектов теплоэнергетики Ленинградской области. Кроме того, обсуждалась перспектива привлечения опыта белорусских специалистов при реализации региональной программы газификации до 2025 года.

"В нашей стране накоплен значительный опыт в сфере газификации - уровень обеспечения природным газом в Беларуси превышает 83%. Только в прошлом году газифицировано более 18 тысяч квартир и домовладений", - отметил в ходе переговоров Денис Мороз.

Белорусская сторона выразила готовность реализовывать проекты в сфере газификации на условиях "под ключ". Ожидается, что в ближайшее время достигнутые договоренности будут реализованы на практике.