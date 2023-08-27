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Минская экологическая выставка: Беларусь стремится к зелёной экономике

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Минская экологическая выставка: Беларусь стремится к зелёной экономике

В Минске открылась вторая международная специализированная выставка "Ecology Expo", посвященная развитию зелёной экономики и поиску новых экологических решений. Мероприятие привлекло внимание как национальных, так и зарубежных участников, а вице-премьер Беларуси, Леонид Заяц, стал почётным гостем открытия.

Выставка "Ecology Expo" собрала на одной площадке более сотни экспонентов, представляющих разнообразные экологические технологии и решения. Важным аспектом данного мероприятия является акцент на экологической ориентированности предприятий и инновационных решениях с приставкой "ЭКО".

Мероприятие получило международный статус благодаря участию зарубежных гостей из России, Бразилии, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Индии, Турции, Армении и Судана. Это свидетельствует о глобальном интересе к вопросам экологии и зелёной экономики, а также о готовности страны привлекать зарубежные экологические решения и инвестиции.

В рамках выставки "Ecology Expo" запланированы диалоговые площадки, пленарные дискуссии и бизнес-встречи, направленные на обсуждение актуальных экологических вызовов и возможных путей их решения.

Минск становится платформой для обмена опытом и знанием в области экологии и зелёной экономики, и "Ecology Expo" играет важную роль в содействии переходу к устойчивому и экологически ответственному будущему.

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