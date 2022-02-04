Утверждены новые правила оценки воздействия на окружающую среду

Изучили постановление Минприроды, чтобы понять - для каких объектов такая оценка является обязательной и учет каких параметров при ее проведении необходим.

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 31 декабря 2021 г. №19-Т утверждены экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду». Документом установлены обязательные для соблюдения правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Для каких объектов проводится такая оценка? Во-первых, для тех, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м и более (исключение - объекты сельскохозяйственного назначения, на которых не планируется осуществлять экологически опасную деятельность).

Во-вторых, для объектов промышленности (где планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством орудий труда как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности, материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен.

В-третьих, для атомных электростанций и других ядерных установок (исключение - сооружения и комплексы с экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами (сборками), максимальная мощность которых не превышает 1 киловатта постоянной тепловой нагрузки).

В-четвертых, это - установки, предназначенные для производства или обогащения ядерного материала, регенерации отработавшего ядерного материала. А также - стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, и объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезвреживание и захоронение отходов.

В-пятых, - тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива установленной суммарной (тепловой и электрической) мощностью 100 мегаватт и более. А также - воздушные линии электропередачи напряжением 220 киловольт и более протяженностью 15 км и более.

В-шестых, республиканские автомобильные дороги, железнодорожные пути, аэродромы и аэропорты с основной взлетно-посадочной полосой 1500 м и более. И искусственные водоемы с площадью поверхности более 50 гектаров.

В соответствии с постановлением, ОВОС должна в обязательном порядке учитывать: атмосферный воздух, включая климат и метеорологические условия; поверхностные водные объекты и подземные воды; недра (в том числе геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и иные условия); земельные ресурсы; растительный и животный мир; природные комплексы и природные объекты; физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни шума, вибрации; обращение с отходами; социально-экономические и иные условия.

При проведении ОВОС обязательно должна быть проведена детальная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз возможного ее изменения при осуществлении строительной деятельности, эксплуатации, выводе из эксплуатации объекта, а также в результате вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций, в том числе на территории затрагиваемых сторон в случае возможного трансграничного воздействия.

Ссылки по теме:

ЕАЭС поддержит производство экологически чистых продуктов

Основные задачи: экологическая безопасность и «зеленая экономика»