Беларусь предлагает расширить Совбез ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки

Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник в ходе общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что десятилетиями трибуна Генассамблеи служила площадкой для дискуссий о том, как сделать жизнь на планете лучше и безопаснее, однако в последнее время эта дискуссия не воплощалась в конкретные действия.

Он отметил, что в адрес ООН часто звучат обвинения в бездействии и неспособности остановить нарастающий глобальный хаос.

ООН должна действовать, а страны – искать компромисс

«Подобные обвинения, конечно же, не совсем справедливы. ООН – это все мы. Организация может сделать ровно столько, сколько ей позволят ее государства-члены. С одной стороны, это правильная логика. С другой стороны, это логика опасного детерминизма. Она подразумевает, что ООН является заложником каких-то внешних сил и сможет эффективно выполнять свой мандат лишь когда произойдут позитивные изменения во внешней среде», – сказал Алейник.

Он заявил, что аналогичный взгляд у многих сформировался по отношению к Лиге Наций накануне Второй мировой войны. В итоге эта организация из-за своей бесполезности перестала существовать, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

«Организацию Объединенных Наций может постигнуть такая же участь, если она останется пассивным наблюдателем. Убеждены в том, что подавляющее большинство государств-членов не желают такого исхода. Если так, то ООН должна не ждать, а действовать», – заявил министр.

«Организация должна работать на результат, который спровоцирует позитивные изменения во внешних факторах. Обеспечит мир, стабильность и устойчивое развитие на планете», – добавил он.

Аленйик призвал страны искать компромисс несмотря на высокую степень антагонизма в международных отношениях и действовать в рамках ООН. Он также подчеркнул необходимость прекратить политику остракизма в ООН, уважительно относиться друг к другу и отказаться от «оскорблений и неуважительной лексики, например использования слова "режим" в отношении законных властей государств-членов».

Министр иностранных дел Беларуси привел пример успешного сотрудничества стран. Он напомнил, что на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене в мае этого года Беларусь инициировала проект резолюции по теме борьбы с торговлей людьми в цепочках поставок.

«Первоначально страны Запада по политическим мотивам негативно восприняли инициативу Беларуси. Однако, все же включившись в переговорный процесс, они поняли важность инициативы и стали работать на позитивный результат. Резолюция была принята консенсусом и все заинтересованные стороны приступили к ее реализации», – рассказал он.

Реформа Совбеза

Как и представители многих других стран, Алейник предложил расширить категорию постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Совет не отражает сегодняшние геополитические реалии, поскольку три из его пяти постоянных членов являются представителями Запада, которые, по мнению министра, не заинтересованы в изменении статус-кво в мире.

«Как следствие, Совет не выполняет свои функции по поддержанию международного мира и безопасности. Только более представительный и демократичный орган справится с этой задачей. Поэтому расширение категории постоянного членства за счет крупных развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки является императивом времени», – сказал Алейник.

«Отрадно, что Китай и Россия поддерживают такую реформу Совета, о чем они неоднократно заявляли. Призываем три остальных постоянных члена Совета Безопасности признать новые реалии и согласиться на их закрепление в обновленном органе», – добавил он.

Война в Украине

Затронув тему войны в Украине, Алейник заявил, что гражданам Беларуси очень тяжело наблюдать, как уже полтора года страдают близкие им люди. По его мнению, Украина и ее народ стали разменной монетой в «большой игре» Запада за сохранение своей глобальной гегемонии.

«Очевидно, что, наращивая поставки вооружений в эту страну, Запад настроен на "продолжение войны до последнего украинца". Но хочет ли этого Украина? Нужна ли украинцам война на истощение? Убеждены, что – нет», – заявил министр.

«Беларусь, со своей стороны, всегда выступала за мир в соседней стране и предпринимала все необходимые меры. Как отмечает президент Беларуси, мы и сейчас готовы сделать все от нас зависящее», – подытожил он.