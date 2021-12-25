На развитие торфяных производств потратят около 250 млн рублей

Предприятиям Минэнерго выделят дополнительные земельные участки для устройства торфяных полей и проведут точечную модернизацию.

В этом году в Беларуси началась реализация Программы комплексной модернизации торфяных производств до 2025 года. Она предусматривает два основных направления. Первое - развитие сырьевой базы (т.е. освоение новых земельных участков и строительство на них торфяных полей). Второе - точечная модернизация производств организаций торфяной отрасли, входящих в структуру Минэнерго. В целом на реализацию программы будет направлено около 250 млн рублей.

Сейчас в Беларуси ежегодно добывается порядка 2 млн тонн торфа. Почти 20% производимой торфяной продукции поставляется на экспорт. В частности, брикет экспортируется в Швецию, Литву, Польшу, Финляндию и другие страны. На внутреннем рынке использование торфа позволяет замещать свыше 450 млн куб. м природного газа. В использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%.

В утвержденный Совмином Беларуси еще в 2015 г. фонд подлежащих разработке торфяных месторождений включено 99,1 тыс. га земель с запасами торфа в количестве 302,1 млн тонн. Этих запасов при максимальных плановых объемах разработки и использования стране хватит примерно на ближайшие 100 лет. В Минэнерго считают, что с учетом сложившейся конъюнктуры на внешних рынках топливно-энергетических ресурсов (рост цен на газ и др.) объем экспортных поставок белорусских брикетов прогнозируется на уровне порядка 40 тыс. тонн в год. Поэтому и была принята программа развития торфяной отрасли.

В этом производстве самая затратная часть на первом этапе освоения месторождений - создание торфяных полей. Для этого требуются не только мелиоративные мероприятия и подготовка самой территории, но и создание инфраструктуры для доступа техники и вывоза добываемого торфа (дороги, узкоколейки и пр.). Этим объясняется тот факт, что из примерно 250 млн рублей, запланированных в программе, около 210 млн будет потрачено именно на отвод и подготовку участков для добычи торфа.

Как сообщается, мероприятия по точечной модернизации торфобрикетных производств будут включать замену изношенного технологического оборудования, внедрение современных и более эффективных систем обеспыливания сушилок и торфобрикетных прессов в целях обеспечения требований природоохранного законодательства, а также иные мероприятия. На эти цели за счет собственных средств организаций Минэнерго и средств инвестфонда Минэнерго будет потрачено порядка 30,6 млн руб. Кроме того, на 2022 г. запланировано завершение строительства нового цеха по кипованию торфа с установкой пресса объемом 6 куб. м, устройством линии сепарации и транспортной галереи для подачи и транспортировки торфа в ОАО «Туршовка». Его проектная мощность составит 30 тыс. тонн продукции в год.

Сейчас торфяная отрасль Беларуси представлена 19 организациями Минэнерго. Из них 18 - осуществляют добычу и переработку торфа, одна (ОАО «Завод торфяного машиностроения «Большевик») - занимается выпуском профильной машиностроительной продукции.

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