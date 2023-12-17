Формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства

27 ноября: Президент Беларуси, Александр Лукашенко, утвердил Указ № 376, подписав проект Договора о создании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Этот стратегический шаг направлен на установление правовых основ формирования, функционирования и развития регионального энергетического рынка.

Проект договора предполагает детальное регулирование отношений, связанных с куплей-продажей электроэнергии между участниками рынка. Это включает в себя не только аспекты торговли энергией, но и установление субъектов объединенного рынка, а также четкое определение их прав и обязанностей.

Проект Договора призван обеспечить стабильность и эффективность энергетического сектора Союзного государства, создавая рамки для взаимовыгодного взаимодействия между странами-участницами. Это важное событие может оказать влияние на мировые рынки электроэнергии и стать прецедентом для других региональных объединений.

Руководители предприятий энергетического сектора должны следить за дальнейшими этапами внедрения этого проекта, оценивать его влияние на их компании и готовиться к новому этапу развития отрасли.