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Формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства

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Формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства

27 ноября: Президент Беларуси, Александр Лукашенко, утвердил Указ № 376, подписав проект Договора о создании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Этот стратегический шаг направлен на установление правовых основ формирования, функционирования и развития регионального энергетического рынка.

 

Проект договора предполагает детальное регулирование отношений, связанных с куплей-продажей электроэнергии между участниками рынка. Это включает в себя не только аспекты торговли энергией, но и установление субъектов объединенного рынка, а также четкое определение их прав и обязанностей.

 

Проект Договора призван обеспечить стабильность и эффективность энергетического сектора Союзного государства, создавая рамки для взаимовыгодного взаимодействия между странами-участницами. Это важное событие может оказать влияние на мировые рынки электроэнергии и стать прецедентом для других региональных объединений.

 

Руководители предприятий энергетического сектора должны следить за дальнейшими этапами внедрения этого проекта, оценивать его влияние на их компании и готовиться к новому этапу развития отрасли.

 

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