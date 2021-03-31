Кредитный рейтинг не изменился, но негатива прибавилось

Рейтинговые агентства пока сохраняют оценку белорусской экономики на уровне осени 2020-го, но отмечают опасный рост дисбалансов.

22 марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor's провело очередную оценку суверенного кредитного рейтинга Беларуси. По ее результатам долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте остались без изменений на уровне «B», сохранив «негативный» прогноз.

«Рейтинги Беларуси, по мнению агентства, поддерживаются умеренным уровнем государственного долга, гибким режимом валютного курса и финансовой поддержкой со стороны России», - говорится в сообщении Минфина. Там же отмечается, что республика может столкнуться с проблемой доступа к иностранным рынкам капитала из-за санкций Евросоюза, неустойчивых настроений в отношении развивающихся рынков и неопределенных экономических перспектив - в том числе из-за пандемии.

Сохранение негативного прогноза отражает позицию S&P о рисках для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов и повышенного спроса на иностранную валюту, а также политического кризиса, о чем ранее говорил ассоциированный директор S&P Максим Рыбников. На текущий год агентство прогнозирует рост белоруской экономики на 0,5%. Как известно, по официальному прогнозу ВВП Беларуси должен вырасти на 1,8%.

Второе крупное агентство Fitch Ratings в последний раз меняло свою оценку белорусской экономики в ноябре 2020 г. Тогда оно изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный» и подтвердило РДЭ на уровне «В».

Наконец, в начале 2021 года российское рейтинговое агентство АКРА оценило долговую устойчивость Беларуси, России и Казахстана. В докладе АКРА отмечается, что в 2021 году Беларусь останется в группе стран с умеренным уровнем прямого госдолга, однако он будет наиболее уязвимым по валютной структуре.

По оценке агентства, Беларусь вступила в кризис в целом с умеренным долгом, но в его структуре преобладал нерыночный долг (примерно 66%) - межгосударственные кредиты и кредиты от международных организаций. Кроме того, на начало 2020 года госдолг страны на 90% был валютным, что увеличивает уязвимость к изменению курсов валют. Именно ослабление рубля называется российскими экспертами основным драйвером роста госдолга.

«Условием сохранения низких расходов на обслуживание долга является возможность его рефинансирования у данных организаций, но это не гарантировано в силу того, что некоторые международные организации - кредиторы Беларуси не планируют финансирование новых проектов в стране. Исключение составляет Евразийский банк развития, готовый наращивать инвестиционную активность в стране в целях компенсации выпадающих инвестиций. Однако, как следует из заявлений представителей банка, объем кредитования Беларуси в этом году достигнет странового лимита, в связи с чем потребуется его увеличение со стороны правительств стран - акционеров банка. По оценкам АКРА, данный лимит, скорее всего, будет увеличен, однако в дальнейшем роль рыночных источников финансирования усилится, что приведет к росту расходов на обслуживание госдолга», - отмечают в агентстве.

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