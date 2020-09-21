АКРА ожидает ухудшения экономической ситуации в Беларуси

Ситуация, наблюдающаяся в Беларуси в 2020 году, рассматривается аналитическим рейтинговым кредитным агентством АКРА как фактор ухудшения финансового состояния банковского сектора страны, - говорится в аналитической записке, подготовленной специалистами агентства.

Они отмечают, что высокий спрос на денежные средства со стороны населения одновременно с существенным падением курса национальной валюты привели к росту потребности белорусских банков в ликвидности. С 19 августа Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) через кредитные аукционы разместил в кредитных организациях страны свыше 4 млрд белорусских рублей, что составляет 5% всех активов банков Беларуси на 1 июля 2020 года. По итогам аукциона, проведенного НБРБ 9 сентября, средневзвешенная ставка достигла 23,49% годовых. Вместе с этим НБРБ приостановил предоставление банкам кредитов овернайт для сдерживания перетока ликвидности на валютный рынок.

"Проводимые НБРБ интервенции для поддержания курса национальной валюты стали основной причиной значительного снижения международных резервов страны в августе 2020 года — на 15,8%, до 7,5 млрд долл. США", - говорится в аналитической записке.

Там отмечается, что оценивая происходящие изменения, АКРА ожидает ухудшения экономической ситуации в Беларуси в краткосрочной перспективе. 7 августа 2020 года Агентство подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Республики Беларусь по международной шкале на уровне B+, присвоив статус «Рейтинг на пересмотре — негативный». АКРА ожидает, в частности, снижения ВВП Беларуси до минус 4–6% по итогам 2020 года, что создает предпосылки для снижения устойчивости банковской системы страны.

Вместе с тем АКРА считает, что негативный эффект происходящих событий на кредитоспособность банков Беларуси, контролирующими или крупными акционерами которых являются российские финансовые компании, а также на кредитоспособность этих российских компаний будет ограниченным.

В настоящее время на территории Беларуси функционируют пять кредитных организаций, находящихся под контролем российских финансовых структур и связанных с ними компаний. Акционерами четырех из них являются финансовые институты, имеющие кредитный рейтинг АКРА: ОАО «БПС-Сбербанк» (98,43% принадлежит ПАО Сбербанк; AAA(RU), прогноз «Стабильный»), ОАО «Белгазпромбанк» (49,818% принадлежит Банку ГПБ (АО); AA+(RU), прогноз «Стабильный»)1, ОАО «Банк БелВЭБ» (97,52% принадлежит Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; AAA(RU), прогноз «Стабильный»), ЗАО «Альфа-Банк» (30,8% принадлежит АО «АЛЬФА-БАНК»; AA+(RU), прогноз «Стабильный»). Активы указанных белорусских банков составляют около 21,5% совокупного объема активов банковской системы Беларуси.

АКРА отмечает, что активы перечисленных четырех белорусских кредитных организаций составляют от 0,5 до 5,2% всех активов, связанных с ними российских финансовых институтов. Низкий объем операций защищает российские финансовые компании от рисков, связанных с текущей ситуацией в Беларуси, при этом позволяет им оказывать поддержку дочерним и связанным структурам без существенного ущерба для собственных операций.

По мнению экспертов агентства, рассматриваемые белорусские банки при поддержке связанных с ними российских структур смогут пройти через период нестабильности без существенного роста риска неплатежеспособности. При этом финансовые результаты банков Беларуси по итогам 2020 года окажут ограниченное влияние на оценку кредитоспособности связанных с ними российских финансовых институтов.

Источник: Thinktanks.by