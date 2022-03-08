Кредитный рейтинг России впервые оказался ниже белорусского

Все крупные международные агентства отмечают высокий риск дефолта и проблем с обслуживанием российского долга на фоне международных санкций и конфликта с Украиной.

Три ведущих мировых «рейтинговых кита» - S&P Global Ratings (S&P), Moody's и Fitch - резко снизили суверенный кредитный рейтинг России. Так, S&P снизило его с ВВ+ до CCC- и даже поместило на пересмотр с негативным прогнозом из-за возросшего риска дефолта. Агентство Moody's понизило рейтинг РФ с Baa3 до B3, а Fitch - с ВВВ до B. Так что теперь страновой рейтинг Беларуси от S&P (В-) оказался выше российского, а в других агентствах они одинаковые.

Все рейтинговые компании синхронно «уронили» российские рейтинги на несколько ступеней. Это, видимо, рекордный обвал в истории страны. Как отмечается в официальных комментариях, рейтинги РФ переведены из инвестиционной категории в разряд высокорискованных и спекулятивных. А столь резкое снижение в агентствах объясняют тем, что международные санкции, введенные в отношении России, оказались гораздо более жесткими, чем ожидалось.

Международные эксперты агентства отмечают возросший риск дестабилизации платежей по российскому суверенному долгу, учитывая масштаб и скоординированность санкций, а также вероятность дестабилизации экономики и финансового сектора РФ в результате ограничения доступа к половине международных валютных резервов, которые должны были использоваться в качестве буфера в шоковых ситуациях. Они также считают, что уже объявленные санкции и резкое снижение курса рубля будут способствовать повышению макроэкономической волатильности и заметно повысят риск утраты доверия внутри страны, что вызовет отток банковских депозитов и долларизацию. К тому же российская банковская система вскоре может попасть под еще более жесткие ограничения.

Что касается Беларуси, то пока новых решений в отношении наших суверенных рейтингов не принималось, но их вероятность также очень высока. Поскольку вскоре ЕС должен объявить о введении в отношении страны очередного пакета санкций, которые могут коснуться стратегических отраслей экономики. Кроме того, ранее сообщалось, что Евросоюз также рассматривает возможность отключения белорусских банков, попавших под ранее введенные ограничения, от SWIFT.

Сегодня Национальный банк Беларуси сообщил, что международные резервные активы страны на 1 марта 2022 года, по предварительным данным, составили 8 264,6 млн долларов в эквиваленте. За февраль они снизились на 259,2 млн (-3%) после роста в январе на 98,8 млн (+1,2%). Как отмечает регулятор, снижение уровня ЗВР по итогам февраля в основном связано с погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 280 млн долл., а также отрицательным сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». То есть, вероятно, с необходимостью проведения валютных интервенций.

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