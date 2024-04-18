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Оценка бизнеса: как получить максимальную цену

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Оценка бизнеса: как получить максимальную цену

Определение справедливой рыночной стоимости компании - непростая задача, требующая детального анализа множества факторов. Какие методы оценки применяются в бизнес-среде, на что следует обратить особое внимание при подготовке к продаже или привлечению инвестиций? Опытные эксперты раскрывают ключевые нюансы максимально выгодной оценки бизнеса.

"Оценка определяет экономическую ценность бизнеса, - говорит Марк Кьюбан, владелец Dallas Mavericks и известный американский предприниматель. - Но ее проведение может быть непростым делом, требующим серьезной подготовки".

Действительно, определить справедливую рыночную стоимость компании достаточно сложно. На нее влияет множество факторов - отрасль, сектор, метод оценки, экономические условия. И даже два независимых оценщика могут прийти к разным выводам.

Зачем нужна оценка бизнеса?

Компания должна быть оценена, если она покупается, продается или ликвидируется. Иногда оценка требуется для получения финансирования, когда необходимо раскрыть информацию о стоимости активов или бизнеса в целом.

"Специалист по оценке обычно использует финансовые отчеты, модели денежных потоков и анализ рынка, - поясняет Светлана Кустова, руководитель отдела оценки и консалтинга в FinExpert. - Он будет смотреть на дисконтированный денежный поток, рыночные мультипликаторы и сопоставимые сделки".

Стратегический покупатель также старается оценить вашу компанию с помощью этих методов, но уделяет особое внимание оценке управленческой команды.

Не существует единственно верного способа оценить бизнес - применяются три основных подхода:

  1. Оценка по доходам (метод капитализации, дисконтированные денежные потоки, формульные методы).
  2. Оценка по активам (определение рыночной стоимости активов при гипотетической ликвидации).
  3. Рыночная оценка (сравнение с аналогами на рынке, сделки M&A).

Каждый из них имеет свои нюансы и применяется в зависимости от целей оценки и характеристик бизнеса.

"Как говаривал Уоррен Баффетт, "определение истинной ценности компании - это больше искусство, чем наука", - замечает Александр Лапицкий, партнер консалтинговой компании GrowthUp. - Поэтому крайне важно тщательно подготовить бизнес к оценке, устранив все его слабые места".

Например, прежде чем пригласить оценщика, стоит провести аудит финансовой отчетности, рисков, ИТ-безопасности, оценить уровень управленческой команды. Ведь любые проблемы в этих областях заметно снизят стоимость компании.

Но можно и пойти дальше. Представьте, что ваш бизнес - это сад, который вы собираетесь продать. Для максимальной выгоды вам нужно тщательно ухаживать за ним, удалять сорняки, прививать деревья, чтобы они приносили больше плодов. Иными словами, решить все накопившиеся проблемы и сделать компанию "цветущим садом", привлекательным для покупателей.

Только так вы сможете получить максимальную оценку и выгодно продать свой бизнес. А если вы планируете привлечь инвестиции, то подобная подготовка также повысит доверие потенциальных инвесторов.

Таким образом, определение справедливой рыночной стоимости компании - это комплексная задача, требующая тщательного анализа и подготовки. Но следуя советам экспертов и учитывая нюансы различных методик оценки, вы сможете добиться максимальной цены за свой бизнес.

Три основные теории оценки бизнеса

Оценка по доходам

Этот подход определяет стоимость компании на основе дохода. Включает в себя:

  • Метод капитализации доходов
  • Метод дисконтированных денежных потоков
  • Методы формулы (например, с использованием множителя EBITDA)

Оценка по активам

Этот подход определяет стоимость бизнеса на основе активов компании. Здесь вы можете привлечь оценщика для обсуждения стоимости активов на основе рыночной цены в случае ликвидации.

Рыночная оценка

Данный подход определяет стоимость бизнеса, сравнивая его с аналогами на рынке. Специалист по оценке сосредоточится на методе сравнительных транзакций. Помимо этого, он будет оценивать конкурентные продажи сопоставимых предприятий, чтобы оценить экономические показатели выручки или прибыли. Это хорошо работает с публично торгуемыми компаниями, где информация о доходах открыта, доступна, или при оценке недвижимости, где легко найти недавние сопоставимые сделки.

Что снижает стоимость вашей компании?

С какой целью вы бы ни решили провести оценку своей компании, для начала проверьте все свои слабые места — проведите аудит финансовой отчетности, рисков, IT-безопасности, вашей управленческой команды. И если есть какие-то проблемы, сначала решите их. Тогда вы сможете получить более высокую цену за свою компанию.

 

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