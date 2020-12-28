Что означает отказ США признать Беларусь страной с рыночной экономикой

Перспективы вступления в ВТО и роста экспорта становятся все более туманными.

Статус «страны с нерыночной экономикой» Беларусь автоматически унаследовала после распада СССР. Он позволяет, в частности, правительству США применять для защиты американских предприятий ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам нашей продукции, что делает ее экспорт экономически нецелесообразным. Эксперты также отмечают, что при вступлении в ВТО в статусе нерыночной экономики Минск рискует столкнуться с ростом количества антидемпинговых расследований в отношении национальных производителей.

Этот риск обусловлен применением отдельной процедуры обнаружения демпинга, применяемой против стран с нерыночной экономикой, позволяющей легко «находить» демпинг в отношении групп товаров, по которым они обладают сравнительными преимуществами (даже если продажа ниже стоимости де-факто отсутствует). Априори считается, что в государствах с нерыночной экономикой неправильное ценообразование, а, следовательно, цены местных экспортеров являются демпинговыми. Причем в таких расследованиях «нерыночный» ответчик не имеет права голоса и возможности выступить в свою защиту. Этим во многом объясняется большое количество торговых санкций в отношении товаров и производителей из развивающихся стран.

К примеру, при расчете антидемпинговой пошлины для «страны с нерыночной экономикой» цена на товар определяется исходя не из нормальных условий, а из условий специально подобранного государства-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины. То есть если имеете нерыночную экономику, то для сравнения цен при антидемпинговых расследованиях для вас могут найти любую страну по аналогичному продукту. Соответственно, всегда можно выбрать развитое государство, где ценовая политика выше. И получается, что цены экспортера сразу же могут попадать под демпинг. Если же устанавливается факт демпинга, то товары будут облагаться высокими антидемпинговыми пошлинами. А когда имеется статус страны с рыночной экономикой, то экспортеру должны выбрать партнера только из его категории.

Кроме справедливого отношения со стороны торговых партнеров в антидемпинговых расследованиях, с получением статуса рыночной экономики страна становится более привлекательной на мировой бизнес-арене. Это может положительно повлиять и на кредитный рейтинг. Наконец, рыночный статус просто необходим для вступления в ВТО как фактор недискриминационного подхода в торговле.

Беларусь хотела получить желанный статус от Евросоюза еще 10 лет назад. Но во время визита в Минск в 2010 г. директор Департамента мер торговой защиты генерального директората по внешней торговле Еврокомиссии Штефан Дипепер прямо сказал, что мы пока не можем претендовать на статус страны с рыночной экономикой. В числе необходимых мер он назвал отмену госрегулирования цен, переход на международные стандарты бухгалтерской отчетности (МСФО), а также ряд структурных реформ.

Россию Еврокомиссия официально признала страной с рыночной экономикой еще в августе 2002 г., а Украину - в декабре 2006 г. В частности, такой статус предполагает, что Евросоюз при проведении антидемпинговых расследований будет использовать внутренние цены российских производителей для определения, применяется ли ими демпинговая тактика, а не теоретические цены третьих стран. По оценкам экспертов, новый статус позволил, прежде всего, химическим и металлургическим предприятиям Украины и РФ экономить сотни миллионов долларов в год.

Отказ в получении статуса рыночной экономики в органах США делает перспективы присоединения Беларуси к ВТО еще более неопределенными, так как ее нынешний статус не способствует формированию недискриминационных обязательств при вступлении в эту организацию. У Минска сегодня, безусловно, есть возможность получить статус рыночной экономики другим способом, например, заключив взаимное соглашение с отдельными странами. Но, как отмечают эксперты, это более сложный путь, так как соглашение возможно лишь в случае проведения отдельных переговоров, что предполагает некоторые двусторонние выгоды от подписания соглашения непосредственно для государств-подписантов. Пока же Беларусь заключила такое соглашение только с Китаем.

Татьяна МАНЕНОК

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