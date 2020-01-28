Беларусь намерена вступить в ВТО уже в этом году

Правительство планирует закончить переговорный процесс о присоединении к организации к июню 2020 г., когда в Астане пройдет очередная конференция ВТО.

Как известно, страна, желающая вступить в ВТО, обязана привести национальное законодательство в соответствие с ее требованиями. Переговоры проводит рабочая группа, в которую входят государства и таможенные территории, имеющие нерешенные вопросы в области торговли с государством-кандидатом.

Рабочая группа по нашему присоединению к ВТО включает 47 стран и таможенных территорий, которым интересна Беларусь и которые хотят участвовать во всех заседаниях по ее присоединению к организации. К слову, у Минска довольно многочисленная рабочая группа - больше была только у России и нескольких других государств. Столь обширный состав объясняется членством Беларуси в ЕАЭС: для многих стран условия доступа на наш рынок важны с точки зрения вхождения на евразийский рынок. Поэтому Беларусь ведет переговорный процесс дольше всех в истории ВТО - уже более 20 лет.

При этом проблема не только во «внешнем» переговорном процессе, но и во внутреннем согласовании. Дело в том, что по многим вопросам вхождения в ВТО интересы национальных регуляторов и ведомств зачастую кардинально различаются. Так, представители страхового сектора стремятся защитить национальный рынок от конкурентов. Тогда как полпреды промышленности и сельского хозяйства, наоборот, заинтересованы в либерализации страхового рынка и допуске конкурентов, потому что это поможет снизить цену и повысить качество оказываемых услуг.

Многие отечественные чиновники до сих пор боятся, что открытие рынка по правилам ВТО погубит ряд национальных производств, так как эти правила ограничат наши возможности по защите внутреннего производителя через импортные пошлины и другие инструменты, которые считаются дискриминационными в рамках организации. Зарубежные эксперты называют подобные страхи надуманными. Ведь Беларусь как член ЕАЭС уже взяла на себя определенные тарифные обязательства и ведет торговую деятельность по очень близким к ВТО правилам. Наш таможенный тариф уже практически на 95% унифицирован с РФ, которая присоединилась к организации.

Есть и еще один важный нюанс: наше правительство настаивает, чтобы ВТО признала статус Беларуси, как страны с рыночной экономикой. Это позволит отечественным производителям на равных конкурировать на международных рынках.

При присоединении к организации в статусе нерыночной экономики мы рискуем столкнуться с увеличением количества антидемпинговых расследований в отношении отечественных производителей. В сфере риска, в первую очередь, окажется продукция металлургии, химической и нефтехимической промышленности. Такое решение должно быть принято Министерством торговли США, и именно на этом сейчас сфокусированы основные усилия белорусских переговорщиков.

Полностью статья Т. Маненок «Беларусь в ВТО: миссия выполнима?» опубликована в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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