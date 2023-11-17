Что такое корпоративная безопасность

Безопасность бизнеса – это сочетание комплекса мер, направленных на выявление и купирование внешних и внутренних угроз для бизнеса. Другими словами - это спокойное и безопасное функционирование бизнес-процессов как внутри компании, так и снаружи.

Многие отечественные предприниматели, топ-менеджеры, работники ошибочно полагают, что специалист по безопасности – это охранник на вахте, зачастую пенсионер, который только и умеет, что выдавать ключи, «кряхтеть вслед» и «спать в подсобке». Возможно это было, но давно, примерно в 80-90 годах прошлого столетия, а в некоторых организациях, к сожалению, это встречается до сих пор.

Часто меняющаяся мировая обстановка последние десятилетия заставило частный бизнес кардинально пересмотреть мнение о безопасности. Многие крупные корпорации, предприятия среднего звена тратят до 10 процентов своего бюджета на обеспечение безопасного функционирования бизнес-процессов. Кто-то скажет: это очень много, это очень дорого, зачем тратить такие средства не понятно на что? Но задайте очевидный вопрос - зачем крупному бизнесу такие вложения? Все очень просто – оно того стоит!

Ведь при создании в своей компании «грамотной Службы Безопасности» собственник получает защиту имущества и активов компании, профилактику и решение кризисных ситуаций, охрану своей семьи, помощь в решении «личных» проблем, повышение лояльности важных для бизнеса специалистов (путем предоставления им и их семьям услуг СБ), новые возможности в бизнесе и много другое…

Ранее в компаниях корпоративная безопасность ограничивалась только частично экономической и внутренней безопасностью. Но прогресс и развитие общества, науки, экономики, бизнеса, отразились также и на развитии сферы безопасности.

С появлением технических средств защиты и наблюдения сформировалась техническая безопасность.

С появлением у предпринимателя значительных активов к нему может начинать проявлять интерес преступное сообщество и разного рода мошенники, поэтому уже личная безопасность стала востребована в бизнес среде. К примеру, затраты компании Apple на личную безопасность CEO составляют 591 $ тыс. в год, Amazon 1,6 $ млн. в год, Google 5,9 $ млн в год. Личная же охрана М.Цукерберга обходится его компании в сумму 25 $ млн. в год.

Стремительное развитие информационных технологий и сети Интернет выявило необходимость защиты коммерческой информации, что в конечном итоге выросло в отдельное направление – информационная безопасность. Ежегодно государственный и частный сектор пересматривают свои бюджеты в сторону увеличения затрат на кибербезопасность. Среднемировой бюджет расходов на информационную безопасность в 2022 году составил порядка 11,8 $ млн.

Подводя итоги можно с уверенностью утверждать, что корпоративная безопасность - это комплекс собственных бизнес-процессов, сконцентрированный на безопасном функционировании предприятия и защите интересов собственника бизнеса.

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»