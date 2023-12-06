fbpx

Как перестроить систему мотивации для сотрудников 40+

Как перестроить систему мотивации для сотрудников 40+

Когда карьера уже состоялась, бонусы перестают быть главным стимулом. Что действительно мотивирует сотрудников после 40 — и как руководителю не потерять их энергию?

В большинстве компаний система мотивации построена по принципу «больше KPI — больше бонус». Но этот подход работает не со всеми. Сотрудники после 40 лет — та часть команды, которая уже доказала компетентность, прошла взлёты и падения, научилась не реагировать на каждую модную метрику.

Для таких специалистов деньги — важны, но не единственный драйвер. Им нужно другое: уважение, смысл, признание, участие в решениях. И если этого нет, они не увольняются громко — они просто «выключаются».

Как перестроить систему мотивации, чтобы опытные сотрудники не теряли вовлечённость — разбираемся ниже.

 

1. Деньги больше не решают всё

После 40 большинство людей уже прошли фазу карьерного накопления. Их интересует стабильность, а не гонка. Поэтому повышение бонусов часто не повышает отдачи.

Исследование Gallup State of the Global Workplace 2023 показало: среди сотрудников старше 40 уровень вовлечённости растёт не от материальных стимулов, а от возможности влиять на решения и вносить смысл в работу.

Для бизнеса это сигнал: финансовая мотивация должна оставаться, но перестать быть единственной. Главная валюта зрелых специалистов — причастность.

 

2. Уважение — новый KPI

Люди после 40 обладают уникальной компетенцией — они видели кризисы и умеют не паниковать. Но часто компания воспринимает это как «инерцию». Руководители начинают давить, требовать «больше драйва». В итоге — потеря доверия и внутренний отток.

Зрелые сотрудники хотят не снисхождения, а признания. Не комплиментов, а обратной связи на равных.

Руководителю стоит:

  • публично отмечать опыт и вклад старших коллег;
  • приглашать их в стратегические сессии, а не только на отчёты;
  • демонстрировать, что их мнение имеет вес.

Это не про возрастную иерархию, а про уважение к капиталу опыта.

 

3. Мотивация через смысл и развитие

Зрелые специалисты часто ищут не новый уровень дохода, а новый уровень влияния. Это может быть менторская роль, участие в проектных командах, возможность делиться знаниями.

В компаниях, где создаются форматы «экспертных сообществ» и «внутренних коучей», текучесть сотрудников 40+ снижается на 25–30% (Deloitte Human Capital Trends 2024).

Попробуйте создать гибкие роли:

  • «ментор команды» — сопровождает молодого руководителя;
  • «внутренний эксперт» — помогает в проектных решениях;
  • «посол компании» — представляет бренд на внешних площадках.

Это не стоит денег, но создаёт ощущение значимости и новой миссии.

 

4. Гибкость — новый бонус

Многие компании продолжают мерить мотивацию старыми категориями — «ставка», «бонус», «корпоратив». Между тем зрелые сотрудники ценят время не меньше, чем деньги.

В Европе набирает популярность модель flexibility-as-benefit — гибкий график, частичная занятость, выбор формата работы (офис, дистанционно, проектно). В Беларуси этот подход только формируется, но уже применяется в IT, консалтинге и банкинге.

Если компания предлагает свободу выбора — она автоматически получает лояльность.

 

5. Вовлечённость вместо контроля

Для зрелых специалистов контроль — сигнал недоверия. Лучше работает вовлечённость через совместное принятие решений.

Современные компании заменяют «оценку по результату» на оценку по влиянию: что сотрудник сделал для развития команды, продукта, клиента. Такой подход особенно эффективен для людей с опытом — они видят не задачи, а систему.

Как сказал Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates:
«Люди хотят быть частью чего-то большего, чем они сами».

 

Как это может повлиять на бизнес

Перестройка мотивации 40+ — не гуманизм, а прагматичный расчёт. Эти сотрудники — носители корпоративной памяти, устойчивости и зрелого суждения. Потерять их — значит обнулить ДНК компании.

Создайте культуру, где опыт ценится, гибкость приветствуется, а влияние измеряется не возрастом, а вкладом. Потому что в быстро меняющемся мире устойчивость — это тоже инновация.

 

Справка / источники

  1. Gallup State of the Global Workplace 2023 — исследование вовлечённости и факторов мотивации по возрастным группам.
  2. Deloitte Human Capital Trends 2024 — тенденции мотивации зрелых сотрудников.
  3. PwC Workforce of the Future 2024 — прогнозы о структуре возрастных кадров в Европе.
  4. Office Life Belarus — обзоры практик гибкой занятости в Беларуси.

Другие статьи по теме

Подкаст Директора: "EXIT-management - как правильно нанять управляющего вашим бизнесом?" EXIT-management - как правильно нанять управляющего вашим бизнесом?

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "EXIT-management - как правильно нанять управляющего вашим бизнесом?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Подкаст Директора: "Безопасность бизнеса - что это и как работает?" Безопасность бизнеса - что это и как работает?

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Что такое безопасность бизнеса. Советы профессионала накануне новогодних праздников". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Виктор Черевашко и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Подкаст Директора: "Какие ошибки оставить в прошлом и не повторять их в 2024" Подкаст Директора:

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Какие ошибки управления оставить в прошлом и не повторять в 2024 году". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Подкаст Директора: "Защита инвестиций бизнеса в онлайн-собственность" Подкаст Директора:

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Защита инвестиций в онлайн-собственность". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Виктор Черевашко и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Подкаст Директора: "Как нанимать топ-менеджеров?" Как нанимать топ-менеджеров?

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Как нанимать топ-менеджеров?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.