AI в компании: почему инструмент работает, а люди — нет?

Все говорят о 10x-эффективности от AI. Но в реальности команды не становятся быстрее — они становятся напряжённее. В этой статье разбираем, почему AI работает, а люди — нет, и что с этим делать собственнику или директору.

Корпоративное AI-обучение сегодня — почти обязательный атрибут «прогрессивной» компании. Руководители ждут скачка продуктивности, сотрудники — новых инструментов.

Но вместо роста производительности часто возникает саботаж, перегруз энтузиастов и раздражение финансового блока.

Миф о «10x-сотруднике»

Идея «10x» пришла из мира стартапов и разработчиков. Она красива: один мотивированный человек с правильными инструментами кратно усиливает результат команды. Но корпоративная реальность устроена иначе.

Большинство сотрудников не мечтают стать в 10 раз эффективнее. Они хотят стабильности. Рабочий день с 9 до 18, понятные KPI, минимум лишнего стресса. AI для них — не суперсила, а способ быстрее закрыть рутину и немного выдохнуть.

Это не лень. Это нормальная человеческая мотивация. По данным Gallup, во всём мире лишь около 23% сотрудников действительно вовлечены в работу. Остальные либо «тихо отсиживаются», либо эмоционально дистанцированы. В такой среде ожидать массового технологического энтузиазма — наивно.

AI не меняет природу человека. Он лишь обнажает её.

Ловушка «AI-чемпионов»

В каждой компании есть 2–3 человека, которым действительно интересно. Они экспериментируют, тестируют промпты, собирают шаблоны, автоматизируют отчёты.

И что происходит дальше?

Вся команда начинает обращаться к ним:

- «У меня не работает — помоги».

- «Сделай мне вот это через AI».

- «Ты же разбираешься — оформи презентацию».

Формально это выглядит как обмен опытом. Фактически — как скрытое перераспределение нагрузки. Чемпионы начинают работать за себя и за других.

McKinsey в своих исследованиях цифровых трансформаций неоднократно подчёркивала: инициативы часто «висят» на 5–10% сотрудников, которые тянут проект, пока остальные занимают выжидательную позицию. Если их не поддерживать системно, они выгорают или уходят.

AI усиливает этот эффект. Потому что компетенция редкая, а спрос высокий.

Если руководитель не формализует роль AI-амбассадоров, не выделяет им время и не защищает от «паразитирующих» запросов, через полгода он потеряет самых продвинутых людей. И вместе с ними — весь импульс трансформации.

«Работай как все»: сила системы

Допустим, сотрудник действительно начал делать работу в 5–10 раз быстрее. Что дальше?

У него остаются прежние процессы. Те же согласования. Те же совещания. Те же отчётные циклы.

Если маркетолог готовит стратегию за день вместо недели, это не ускорит утверждение бюджета. Если аналитик генерирует отчёт за час, это не ускорит решение совета директоров.

Корпорации оптимизированы под средний темп. Слишком быстрый человек нарушает равновесие системы. Его начинают «синхронизировать» с остальными:

- «Подожди, мы ещё не готовы».

- «Не высовывайся».

- «Делай, как принято».

Экономист Клейтон Кристенсен писал о том, что крупные организации часто отторгают инновации не потому, что они плохие, а потому что они несовместимы с текущей моделью процессов и метрик.

AI — именно такой элемент. Он меняет темп. А если вы не меняете процессы — он создаёт диссонанс.

Деньги против энтузиазма

И вот появляется финдир.

Он видит счёт за подписки: $20, $30, $100 на сотрудника в месяц. И задаёт простой вопрос:

«А где возврат?»

С его точки зрения, это прямые дополнительные издержки. Повышения выручки пока нет. Штат тот же. ФОТ тот же.

Если вы не можете показать конкретный экономический эффект — например, сокращение времени подготовки тендера на 40% или уменьшение внешних подрядных расходов на 25% — AI воспринимается как игрушка.

И в этом финдир прав. Любая технология без привязки к P&L — это эксперимент за счёт прибыли.

Проблема в том, что многие компании внедряют AI как «модный инструмент», а не как элемент операционной стратегии. Обучили людей — и ждут чуда. Но чудо не встроено в бюджет, KPI и оргструктуру.

Инструмент не виноват

Важно признать неприятное: проблема не в людях и не в AI. Проблема в управлении.

Если сотруднику не изменили KPI, он не будет менять поведение. Если AI не встроен в процесс, он останется факультативом. Если результат от скорости не монетизируется, скорость не имеет смысла.

Технологии всегда усиливают то, что уже есть. Сильную культуру — усиливают. Слабую — тоже усиливают, только в виде хаоса.

AI — это не кнопка «стать эффективнее». Это тест на зрелость компании.

Как это может повлиять на бизнес

Если вы проводите корпоративное AI-обучение, задайте себе три управленческих вопроса.

Какие конкретные метрики изменятся? Время? Стоимость? Качество? Кто владелец результата, а не инструмента? Готовы ли вы изменить процессы под новую скорость?

AI работает. И будет работать ещё лучше.

Но без пересмотра мотивации, структуры и экономики бизнеса он останется красивой надстройкой над старой системой.

Попробуйте начать не с «как обучить всех», а с «где в P&L появится эффект». И только потом масштабируйте.

Как говорил Питер Друкер: «Культура ест стратегию на завтрак».

С AI то же самое — культура либо усилит его, либо тихо нейтрализует.