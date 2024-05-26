AI в digital: бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе

23 мая состоится международная бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе Media Ads Conference от digital-агентства AMDG. Более 10 представителей рекламного рынка расскажут о своем опыте использования AI-технологий в маркетинге, новейших подходах и особенностях медийной и видеорекламы в интернете.
Главная тема конференции: “AI в digital: новая реальность”.
Спикеры конференции
Конференция объединит более 10 ведущих представителей рекламного рынка:
- Meta
- TikTok
- Яндекс
- Microsoft
- AMDG
и другие.
Вас ждет более 4 часов эксклюзивных докладов от спикеров, в которых эксперты расскажут:
- Как AI уже повлиял на рынок рекламы и что нас ждет в будущем.
- Какие AI-инструменты использовать для повышения эффективности медийных рекламных кампаний.
- Как автоматизировать маркетинговые процессы с помощью AI.
- Какие новые возможности рекламных систем доступны рекламодателям.
- Реальные кейсы использования AI в рекламе.
- Розыгрыш онлайн-курса от Lerna и подарки от партнеров.
Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.
Для кого эта конференция?
Мероприятие для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.
Партнеры конференции
Платформа для маркетинговой аналитики и оптимизации медиа-микса на основе ИИ SegmentStream, платформа онлайн-обучения Lerna.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.