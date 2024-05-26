AI в digital: бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе

23 мая состоится международная бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе Media Ads Conference от digital-агентства AMDG. Более 10 представителей рекламного рынка расскажут о своем опыте использования AI-технологий в маркетинге, новейших подходах и особенностях медийной и видеорекламы в интернете.

Главная тема конференции: “AI в digital: новая реальность”.

Спикеры конференции

Конференция объединит более 10 ведущих представителей рекламного рынка:

Meta

TikTok

Яндекс

Microsoft

AMDG

и другие.

Вас ждет более 4 часов эксклюзивных докладов от спикеров, в которых эксперты расскажут:

Как AI уже повлиял на рынок рекламы и что нас ждет в будущем.

Какие AI-инструменты использовать для повышения эффективности медийных рекламных кампаний.

Как автоматизировать маркетинговые процессы с помощью AI.

Какие новые возможности рекламных систем доступны рекламодателям.

Реальные кейсы использования AI в рекламе.

Розыгрыш онлайн-курса от Lerna и подарки от партнеров.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.

Для кого эта конференция?

Мероприятие для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

Партнеры конференции

Платформа для маркетинговой аналитики и оптимизации медиа-микса на основе ИИ SegmentStream, платформа онлайн-обучения Lerna.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.