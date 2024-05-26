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AI в digital: бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе

Информация о материале
бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе

23 мая состоится международная бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе Media Ads Conference от digital-агентства AMDG. Более 10 представителей рекламного рынка расскажут о своем опыте использования AI-технологий в маркетинге, новейших подходах и особенностях медийной и видеорекламы в интернете.

Главная тема конференции: “AI в digital: новая реальность”.

AMDG комментарий

 

Спикеры конференции

Конференция объединит более 10 ведущих представителей рекламного рынка: 

  • Meta
  • TikTok
  • Яндекс
  • Microsoft
  • AMDG
    и другие.

Вас ждет более 4 часов эксклюзивных докладов от спикеров, в которых эксперты расскажут: 

  • Как AI уже повлиял на рынок рекламы и что нас ждет в будущем.
  • Какие AI-инструменты использовать для повышения эффективности медийных рекламных кампаний.
  • Как автоматизировать маркетинговые процессы с помощью AI.
  • Какие новые возможности рекламных систем доступны рекламодателям.
  • Реальные кейсы использования AI в рекламе.
  • Розыгрыш онлайн-курса от Lerna и подарки от партнеров.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.

 

Для кого эта конференция? 

Мероприятие для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

 

Партнеры конференции

Платформа для маркетинговой аналитики и оптимизации медиа-микса на основе ИИ SegmentStream, платформа онлайн-обучения Lerna.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.

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О журнале Директор

Журнал Директор

Журнал основан в 1999 г. доктором экономических наук Александром Ковтуненко. Учредителем и издателем журнала является ООО «Консорциум Наука Экономика Право».

«Директор» -  журнал для владельцев и топ-менеджеров компаний. В современном мире, в условиях дефицита времени на принятие решений, руководителям порой сложно сориентироваться и выделить главное в огромном потоке информации. Уже почти 20 лет «Директор» помогает им в этом. За время работы на медийном рынке журнал стал одним из наиболее узнаваемых и авторитетных деловых изданий Беларуси.

Официальный сайт журнала - director.by

Периодичность выхода - один раз в месяц, объем - 72 страницы  формата А4, полноцветная печать, тираж - 3 000 экземпляров, читательская аудитория (включая посетителей сайта) - около 30 тыс. человек.

Распространение - по подписке, а также методом точечной рассылки. Порядка 70% тиража распространяется на территории Беларуси (в т.ч. 45% - в Минске), а также - в России, Украине, Казахстане и странах Балтии.

Подробно о журнале можно узнать здесь

 

Основатель журнала "Директор"

Ковтуненко Александр Николаевич

 

 

 

 

 

Magazine "Director"

Welcome to the dynamic realm of "Director" – a distinguished journal hailing from the Republic of Belarus since 1999. Issued monthly, our A4-sized publication, boasting over 64 pages of vivid, European-quality printing, has been a trusted source of information.

With a monthly circulation of 3100 copies, "Director" has transcended geographical boundaries, making its mark not only in the Republic of Belarus but also in Russia, Ukraine, Kazakhstan, the Baltic countries, and across the CIS nations. Our diverse subscribers include enterprises of various ownership patterns, banks, industrial units, retailers, wholesalers, transportation companies, construction firms, and more.

Amid its readership are key governmental bodies like the Ministerial Council, Natsbank, Academy of Sciences, along with branch ministries, departments, regional executive committees, and City Councils across the CIS. "Director" stands as a beacon of reliable information, commanding respect from leaders across industries, offering genuine assistance in navigating the complexities of economic activities.

Excitingly, "Director" has embraced the digital age, transitioning to an online format. Now, in addition to our monthly issues, we bring you daily news updates, an event calendar, and engaging podcasts covering management, finance, organizational management, and the fundamentals of corporate psychology.

Stay ahead with "Director" as we evolve to meet the dynamic needs of modern leadership.

 

 

 

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