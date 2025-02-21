Деловой визит в Ашхабад, Туркменистан

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торгово-промышленной палатой Туркменистана и при поддержке Посольства Республики Беларусь в Туркменистане.

приглашаем руководителей и владельцев предприятий, холдингов, руководителей служб и отделов, а также специалистов белорусских предприятий различных отраслей промышленности, торговли, услуг принять участие в деловом визите в г. Ашхабад (Туркменистан)

с 22 по 27 мая 2025 г.

(с учетом времени на дорогу)

Участие платное.

Группа формируется заблаговременно,

заявки принимаются до 3 марта 2025 г. включительно.

Подать онлайн-заявку можно с интернет-портала www.minsk.cci.by,

а также по данной ссылке: https://goo.su/Casx

С уважением,

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты

тел: +375 17 239 2771, +375 29 106 9896, факс: +375 17 289 56 81

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