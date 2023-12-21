В России названы лауреаты премии «Цифровой юрист года»

Подведены итоги V национальной премии за вклад в развитие цифрового и информационного права в России. 15 декабря 2023 года в рамках Премии Рунета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Цифровой юрист года».

Национальной награды удостоены юристы, которые внесли значительный вклад в развитие цифрового и информационного права России.

15 декабря 2023 года в рамках Премии Рунета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Цифровой юрист года». Национальной награды удостоены юристы, которые внесли значительный вклад в развитие цифрового и информационного права России. В номинации «За вклад в развитие законодательства в области цифрового права» конкурсная комиссия отметила сенатора Ирину Рукавишникову и депутата Антона Горелкина.

Премия за вклад в развитие цифрового и информационного права в России учреждена в 2019 году образовательной платформой Moscow Digital School совместно с Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Московским отделением Ассоциации юристов России.

Открывая церемонию Виктор Вайпан, председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, проректора МГУ имени М.В.Ломоносова, подчеркнул: «Для меня большая честь открывать сегодня торжественную церемонию награждения цифровых юристов! Мы живем в информационном обществе и все глубже и глубже погружаемся в цифровое государство и цифровую экономику, уже практически не можем обходится без цифровых технологий. В виртуальном пространстве возникли цифровые сущности, появилась самостоятельная и однородная группа отношений – информационные (цифровые) отношения, которые требуют особого правового регулирования. А информационное законодательство требует кодификации. Лучшие юридические умы России бьются над тем, как правильно отрегулировать эти отношения, так, чтобы с одной стороны не создавать барьеров для создания и использования цифровых технологий, но с другой стороны обеспечивать информационную безопасность», — сказал Виктор Вайпан.

В этом году премии вручались в семи номинациях: «За вклад в развитие отрасли информационных технологий», «За вклад в развитие законодательства в области цифрового права», «Лучший цифровой юридический департамент», «Лучшая консалтинговая компания в области цифрового права», «Лучший преподаватель цифрового права», «За вклад в юридическую науку» и «Лучшая практика по защите данных» (была добавлена в этом году).

По итогам отбора конкурсной комиссии в номинации «За вклад в развитие отрасли информационных технологий» удостоены индустриальные объединения: объединение компаний-разработчиков программного обеспечения РУССОФТ, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», АНО «Открытый код». IT-ассоциации отстаивают интересы IT-компаний на федеральном и региональных уровнях. В зоне их внимания такие вопросы, как развитие цифрового права, лицензирование ПО, гранты и налоговые льготы, маркировка интернет-рекламы, авторское право и интеллектуальная собственность, защита от хакерских атак и обращение персональных данных.

В номинации «За вклад в развитие законодательства в области цифрового права» отмечены первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, первый заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель РОЦИТ Антон Горелкин.

Ирина Рукавишникова является инициатором и автором ряда законопроектов, направленных на развитие отрасли информационных технологий и их применением в интересах российских граждан. В 2023 году она разработала меры по повышению эффективности программы по устранению цифрового неравенства, которые были поддержаны Минцифры России. Также она принимала участие в разработке концепции Цифрового кодекса РФ и межведомственной рабочей группы по разработке новой редакции КоАП РФ. Организатор Всероссийского ЛигалТех-диктанта и конкурса профессионального мастерства среди молодых юристов, инициатор разработки Единого портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи «ВПРАВЕ.РФ».

Антон Горелкин в 2023 году подготовил более 10 законопроектов, направленных, в том числе на совершенствование законодательства в области внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке, регулирования интернет-рекламы и рекомендательных сервисов, защиты информации и уточнения порядка доступа к ней, а также на повышение доступности цифровых Госуслуг для граждан РФ. В своей законодательной деятельности он придерживается баланса между интересами государства, бизнеса и пользователей.

В номинации «Лучший цифровой юридический департамент» была награждена юридическая функция ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть Экспертные решения». В юрдепе нашего лауреата в 2023 году был реализован масштабный LegalTech-проект, который включал создание единой цифровой платформы правовых сервисов и интеграцию цифровых систем корпоративного контроля, управления интеллектуальной собственностью и других процессов. Для удобства клиентов была разработана система удаленных консультаций Лекст, конструктор договоров, доверенностей и единый справочник корпоративной информации. Также был запущен пилот портала самообслуживания по правовым вопросам для внутренних заказчиков.

Лучшей консалтинговой компанией в области цифрового права названа юридическая фирма Nextons. Компания имеет опытную команду в области информационных технологий и телекоммуникаций. В 2023 году их клиентами были Росатом, Яндекс, TikTok, Сбербанк, Авито, Campari и др. Юристы компании являются членами группы разработчиков госпрограммы "Цифровая экономика" и принимали участие в разработке правовой базы для токенов. Компания также активно участвует в развитии законодательства по инновационной проблематике в России и СНГ и стала соавтором проекта первого в мире международного акта о робототехнике - Модельной конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте.

Лучшим преподавателем цифрового права в 2023 году стал Роман Крупенин, приглашенный преподаватель факультета права НИУ ВШЭ (департамент права цифровых технологий и биоправа). Академический наставник и автор программы нового трека по праву цифровых платформ на магистерской программе «Цифровое право». Преподаватель и соавтор программы по курсам «Приобретение активов в сфере информационных технологий», «Право цифровых платформ», «Авторское право в цифровой среде». Он четырежды становился лучшим преподавателем ВШЭ — в 2023, 2021, 2019 и 2018 годах.

В номинации «За вклад в юридическую науку» награжден Максим Иноземцев, доцент МГИМО, основатель и главный редактор международного научно-практического журнала «Цифровое право» (Digital Law Journal). Журнал нашего лауреата занял лидирующие позиции в российском рейтинге Science Index и индексируется ведущими международными базами данных. Лауреат опубликовал более 18 научных работ по правовому регулированию цифровых активов, киберделиктов и развитию отечественной доктрины цифрового права.

В номинации «Лучшая практика по защите данных» награждается победитель, который по мнению конкурсной комиссии премии, продемонстрировал лучшие показатели в защите персональных данных и информационной безопасности в 2023 году — Максим Лагутин, исполнительный директор Б-152. Лауреат этой номинации реализовал проекты по защите ПД в 120 российских компаниях — ему удалось митигировать риски клиентов на 8,9 млрд рублей.

Справочно:

Премия «Цифровой юрист года» — это национальная награда за вклад в развитие цифрового и информационного права в России. Премия была учреждена в 2019 году образовательной платформой Moscow Digital School совместно с Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Московским отделением Ассоциации юристов России. О том, как это было можно ознакомиться по ссылке.

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