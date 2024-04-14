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"Евроторг" стал ещё прибыльнее: чистая прибыль сети выросла почти на 80%

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"Евроторг" стал ещё прибыльнее: чистая прибыль сети выросла почти на 80%

Крупнейшая торговая сеть Беларуси "Евроторг" отчиталась о впечатляющих финансовых результатах за 2023 год. Чистая прибыль компании увеличилась на 78,55%, достигнув 384,6 млн рублей. Выручка сети также заметно выросла и составила почти 7,7 млрд рублей. Эти показатели свидетельствуют об эффективности стратегии компании, направленной на лидерство в сфере розничной торговли продовольственными товарами.

В непростых экономических условиях ведущая торговая сеть Беларуси "Евроторг" продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты по итогам 2023 года. Компания отчиталась о рекордном росте чистой прибыли - на целых 78,55% по сравнению с 2022 годом. Этот показатель достиг 384,6 млн рублей.

Помимо этого, "Евроторг" нарастил и выручку, которая составила 7,7 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Таких высоких финансовых показателей компании удалось достичь благодаря грамотной стратегии развития и упорной работе всего коллектива.

На конец 2023 года общее число торговых точек сети составляло 1 139, 28% из которых находятся в собственности "Евроторга".

Торговая сеть представлена под различными брендами - "Евроопт", "Хит!" и "Грошык". Штат сотрудников насчитывает 32,2 тысячи человек.

Стоит отметить, что "Евроторг" занимает лидирующие позиции в сфере розничной торговли продовольственными товарами в Беларуси. Обширная география присутствия, широкий ассортимент и конкурентная ценовая политика позволяют компании успешно наращивать объёмы продаж год от года.

Внушительный рост прибыли "Евроторга" в 2023 году свидетельствует о том, что компании удалось эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Грамотное управление издержками, развитие собственных торговых марок и внимание к покупательским предпочтениям потребителей - все эти факторы обеспечили такие впечатляющие финансовые результаты.

Можно с уверенностью сказать, что "Евроторг" продолжает укреплять лидирующие позиции в сфере розничной торговли Беларуси. Высокие темпы роста выручки и прибыли обеспечивают компании дополнительные конкурентные преимущества, открывая новые возможности для развития и укрепления своего присутствия на рынке.

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