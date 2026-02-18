Победители «Выбор Года 2025» на сцене купаловского театра

Театр начинается с вешалки, а «Выбор года» с профессиональных маркетинговых исследований. В этом году официальная церемония награждения «Выбор года 2025» впервые прошла в стенах театра.

Место было выбрано неслучайно. Театр отражает реальность, скрытую за масками. Найти реальных лидеров, скрытых за красивыми брендами и рекламами – и есть цель проекта. Найти реальных лидеров и дать четкие ориентиры покупателям.

Тысячи людей приняли участие в профессиональном маркетинговом исследовании. Больше – не значит лучше или правдоподобнее и принцип репрезентативности это наглядно иллюстрирует. Суть его в том, что малая часть, отобранная для анализа (например, опрос 1000 человек из 10 млн), должна повторять структуру целого (по возрасту, полу, доходу и т.д.). Нерепрезентативная выборка приводит к искаженным результатам и ошибочным выводам.

Поэтому в основе наших исследований лежит принцип репрезентативности и нам не нужно опрашивать сотни тысяч людей, чтобы получить объективный результат.

Гостей церемонии встречали под звук ханга, на фуршете их ждал дуэт рояля и скрипки, а после всех пригласили в зал и началось настоящее шоу. Яркие выступления артистов, вдохновляющие слова жюри, счастливые улыбки победителей, вспышки фотографов – атмосфера мероприятия была пронизана сверкающим настроением и радостью.

А теперь перейдем к списку лучших.

Звание «Выбор года 2025»:

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ

Минеральная вода – ДАРИДА

Производитель мясных изделий – БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Мясные полуфабрикаты в тесте – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Майонез – КАМАКО

Яйца – АВС

Кетчуп (белорусского производства) – АВС

Горчица – АВС

Хрен – АВС

Фруктовое пюре и десерты – АВС

Фруктовое пюре в допайке для детей раннего возраста – АГУША

Шоколад белорусского производства – КОММУНАРКА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Белорусский производитель лекарственных средств – ФАРМЛЭНД

Лекарственное слабительное средство (белорусского производства) – ЛАКТУЛОЗА ФАРМЛЭНД

Противогрибковое лекарственное средство при молочнице – ФЛУКОНАЗОЛ ФАРМЛЭНД

Батончик для борьбы с железодефицитом – ГЕМАТОГЕША

Дезодорант-антиперспирант для женщин – REXONA

Сеть аптек – ДОБРЫЯ ЛЕКI

Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья – БЕЛМЕДТЕХНИКА

Медицинская лаборатория (частная) – HELIX

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

Сеть магазинов товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ. АКСЕССУАРЫ

Сеть магазинов секонд-хенд – МОДА МАКС

Специализированная сеть магазинов нижнего белья для женщин и мужчин – MILAVITSA

Сеть магазинов ювелирных изделий и часов – ZIKO

Белорусский производитель ювелирных украшений – ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ZORKA

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Робот-пылесос – XIAOMI

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров – MТС

АВТО, МОТО, ВЕЛО

Интернет-магазин авто-мото-вело-техники – AVTOVELOMOTO.BY

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА

Средство для устранения засоров – 911

Модульные кухни – КУХНИ МОДУЛЬ ОНЛАЙН

УСЛУГИ. ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Букмекер – BETERA

Онлайн-казино – BETERA

Казино – ШАНГРИ ЛА

Туроператор – TEZ TOUR

Digital-агентство – ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Лизинговая компания для бизнеса – А-ЛИЗИНГ

Банк – БЕЛАРУСБАНК

Банковский карточный продукт – ХАЛВА

Каршеринг – HELLO

ОБРАЗОВАНИЕ

Курсы английского языка – ENGLISHPAPA

СПОРТ

Спортивно-массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) – МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

Мультиспортивное массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) – МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИНСКИЙ ТРИАТЛОН

БИЗНЕС

Частная логистическая компания по организации международных перевозок – РТЛ АЛЬЯНС

МЕДИА

Музыкальный телеканал – EUROPA PLUS TV

Радиостанция – UNISTAR

Онлайн-гид по развлечениям и городской жизни – RELAX.BY

Звание «Высшая Лига «Выбор года»:

Антисептический препарат для обработки ран и лечения инфекций горла – МИРРОСЕПТ (2-е место)

Белорусское средство для мытья посуды – ХОЗЯЮШКА (2-е место)

Новостной интернет-портал – TOCHKA.BY (2-е место)

Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа – TРИАЛГИН (3-е место)

Звание «Лауреат «Выбор года»:

Белорусский производитель крепких алкогольных напитков – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЯБРЫ

Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия – БОРИСОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Препарат для лечения заболеваний горла и полости рта белорусского производства – CЕПТАНГИН

Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов ОРВИ – HERBION

Белорусское средство для мытья посуды – СLEAN TONE

И, как мы и обещали, рейтинг топ-5 по более, чем 100 номинациям, вы сможете найти на официальном сайте проекта.

*Лекарственные средства, медицинские услуги, изделия медицинского назначения и медицинская техника могут иметь противопоказания к их использованию. Перед применением рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению, а также с листком-вкладышем лекарственного препарата и проконсультироваться с врачом.