Победители «Выбор Года 2025» на сцене купаловского театра

Театр начинается с вешалки, а «Выбор года» с профессиональных маркетинговых исследований. В этом году официальная церемония награждения «Выбор года 2025» впервые прошла в стенах театра.
Место было выбрано неслучайно. Театр отражает реальность, скрытую за масками. Найти реальных лидеров, скрытых за красивыми брендами и рекламами – и есть цель проекта. Найти реальных лидеров и дать четкие ориентиры покупателям.
Тысячи людей приняли участие в профессиональном маркетинговом исследовании. Больше – не значит лучше или правдоподобнее и принцип репрезентативности это наглядно иллюстрирует. Суть его в том, что малая часть, отобранная для анализа (например, опрос 1000 человек из 10 млн), должна повторять структуру целого (по возрасту, полу, доходу и т.д.). Нерепрезентативная выборка приводит к искаженным результатам и ошибочным выводам.
Поэтому в основе наших исследований лежит принцип репрезентативности и нам не нужно опрашивать сотни тысяч людей, чтобы получить объективный результат.
Гостей церемонии встречали под звук ханга, на фуршете их ждал дуэт рояля и скрипки, а после всех пригласили в зал и началось настоящее шоу. Яркие выступления артистов, вдохновляющие слова жюри, счастливые улыбки победителей, вспышки фотографов – атмосфера мероприятия была пронизана сверкающим настроением и радостью.
А теперь перейдем к списку лучших.
Звание «Выбор года 2025»:
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ
Минеральная вода – ДАРИДА
Производитель мясных изделий – БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Мясные полуфабрикаты в тесте – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Майонез – КАМАКО
Яйца – АВС
Кетчуп (белорусского производства) – АВС
Горчица – АВС
Хрен – АВС
Фруктовое пюре и десерты – АВС
Фруктовое пюре в допайке для детей раннего возраста – АГУША
Шоколад белорусского производства – КОММУНАРКА
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Белорусский производитель лекарственных средств – ФАРМЛЭНД
Лекарственное слабительное средство (белорусского производства) – ЛАКТУЛОЗА ФАРМЛЭНД
Противогрибковое лекарственное средство при молочнице – ФЛУКОНАЗОЛ ФАРМЛЭНД
Батончик для борьбы с железодефицитом – ГЕМАТОГЕША
Дезодорант-антиперспирант для женщин – REXONA
Сеть аптек – ДОБРЫЯ ЛЕКI
Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья – БЕЛМЕДТЕХНИКА
Медицинская лаборатория (частная) – HELIX
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ
Сеть магазинов товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. АКСЕССУАРЫ
Сеть магазинов секонд-хенд – МОДА МАКС
Специализированная сеть магазинов нижнего белья для женщин и мужчин – MILAVITSA
Сеть магазинов ювелирных изделий и часов – ZIKO
Белорусский производитель ювелирных украшений – ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ZORKA
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
Робот-пылесос – XIAOMI
Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров – MТС
АВТО, МОТО, ВЕЛО
Интернет-магазин авто-мото-вело-техники – AVTOVELOMOTO.BY
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА
Средство для устранения засоров – 911
Модульные кухни – КУХНИ МОДУЛЬ ОНЛАЙН
УСЛУГИ. ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Букмекер – BETERA
Онлайн-казино – BETERA
Казино – ШАНГРИ ЛА
Туроператор – TEZ TOUR
Digital-агентство – ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP
Лизинговая компания для бизнеса – А-ЛИЗИНГ
Банк – БЕЛАРУСБАНК
Банковский карточный продукт – ХАЛВА
Каршеринг – HELLO
ОБРАЗОВАНИЕ
Курсы английского языка – ENGLISHPAPA
СПОРТ
Спортивно-массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) – МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
Мультиспортивное массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) – МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИНСКИЙ ТРИАТЛОН
БИЗНЕС
Частная логистическая компания по организации международных перевозок – РТЛ АЛЬЯНС
МЕДИА
Музыкальный телеканал – EUROPA PLUS TV
Радиостанция – UNISTAR
Онлайн-гид по развлечениям и городской жизни – RELAX.BY
Звание «Высшая Лига «Выбор года»:
Антисептический препарат для обработки ран и лечения инфекций горла – МИРРОСЕПТ (2-е место)
Белорусское средство для мытья посуды – ХОЗЯЮШКА (2-е место)
Новостной интернет-портал – TOCHKA.BY (2-е место)
Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа – TРИАЛГИН (3-е место)
Звание «Лауреат «Выбор года»:
Белорусский производитель крепких алкогольных напитков – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЯБРЫ
Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия – БОРИСОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Препарат для лечения заболеваний горла и полости рта белорусского производства – CЕПТАНГИН
Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов ОРВИ – HERBION
Белорусское средство для мытья посуды – СLEAN TONE
И, как мы и обещали, рейтинг топ-5 по более, чем 100 номинациям, вы сможете найти на официальном сайте проекта.
*Лекарственные средства, медицинские услуги, изделия медицинского назначения и медицинская техника могут иметь противопоказания к их использованию. Перед применением рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению, а также с листком-вкладышем лекарственного препарата и проконсультироваться с врачом.