Цифровая трансформация по-белорусски — как бизнесу перейти в новую реальность

Белорусский бизнес стоит на пороге цифрового рывка. Но готовы ли руководители не просто внедрять технологии, а перестраивать мышление под цифровую экономику?

Пока во всём мире компании перестраивают бизнес-модели под цифровую логику, белорусские предприятия только выходят на траекторию системной цифровизации. Государственные программы стимулируют инновации, IT-сектор сохраняет потенциал, но внедрение технологий часто остаётся точечным — «для отчёта».

Настоящая цифровая трансформация — это не закупка нового софта и не запуск телеграм-бота. Это изменение самого способа ведения бизнеса, принятия решений и взаимодействия с клиентами. В этой статье — как руководителю в белорусских реалиях пройти этот путь осознанно и с пользой для компании.

1. Цифровая трансформация — не про «айтишников», а про стратегию

Многие белорусские компании всё ещё воспринимают цифровизацию как «технический проект». Но настоящая трансформация начинается не с покупки CRM, а с ответа на стратегический вопрос: что мы хотим изменить в модели ценности для клиента.

Согласно исследованию EY Belarus Digital 2024, лишь 27% белорусских руководителей активно вовлечены в процессы цифровизации. Остальные делегируют эту задачу IT-департаменту, не связывая её с бизнес-результатом.

Между тем, именно CEO должен быть драйвером перемен. Потому что цифровизация — не просто автоматизация, это изменение бизнес-логики: от продуктовой — к клиентской, от вертикальной — к сетевой.

2. Пересборка бизнес-модели под белорусские реалии

Белорусская экономика по-прежнему во многом опирается на производство, логистику и экспорт. Но именно здесь лежит потенциал цифрового роста — от предиктивной аналитики на заводах до сервисных платформ для клиентов.

Например, БелАЗ уже внедряет элементы «умного завода» и системы мониторинга техники на основе IoT. Белагропромбанк запустил цифровую экосистему Belarus ID и онлайн-сервисы для бизнеса, а Белпочта развивает логистическую платформу с API-доступом для e-commerce.

Такие шаги показывают, что цифровизация может стать точкой роста даже в традиционных отраслях. Важно лишь не ограничиваться автоматизацией текущих процессов, а искать новые источники ценности: данные, сервисы, взаимодействие с клиентом.

3. Культура изменений: главный барьер — внутри компании

Цифровая трансформация рушится не из-за технологий, а из-за людей. В белорусских компаниях часто сильна иерархическая культура: решения принимаются сверху, инициатива — редкость, эксперименты воспринимаются с опаской.

По данным Deloitte CE Tech Trends 2024, 65% белорусских руководителей считают, что сопротивление сотрудников — главный барьер цифровых изменений.

Задача лидера — создать среду, где можно пробовать, ошибаться и улучшать.

Это требует новых принципов управления:

Доверие вместо контроля. Команды должны иметь свободу тестировать идеи.

Команды должны иметь свободу тестировать идеи. Обучение и upskilling. Цифровая грамотность должна стать частью корпоративной ДНК.

Цифровая грамотность должна стать частью корпоративной ДНК. Новые KPI. Измеряйте не только прибыль, но и скорость адаптации к изменениям.

4. Клиентский опыт — новая валюта цифровой эпохи

Белорусский потребитель за последние годы стал более требовательным. Он сравнивает не только с конкурентами внутри страны, но и с международными сервисами. Онлайн-банк без мгновенных уведомлений или маркетплейс с неудобной оплатой — уже проигрывают в восприятии.

По данным ResearchMe 2024, 68% белорусских пользователей готовы сменить бренд, если цифровой сервис неудобен.

Лидеры рынка делают ставку на персонализацию и прозрачность. Так, MTBank активно развивает цифровую платформу MTBankFX и мобильные сервисы с полной аналитикой расходов, а EVB внедряет решения по автоматизации клиентского пути в корпоративном сегменте.

Руководителю важно помнить: цифровая трансформация не самоцель. Она нужна для того, чтобы клиенту стало проще, быстрее и выгоднее взаимодействовать с бизнесом.

5. Управляемая трансформация: шаг за шагом

Белорусским компаниям стоит идти по пути постепенной, управляемой цифровизации. Масштабные реформы без понятной дорожной карты часто приводят к хаосу и сопротивлению.

Начните с пилотных зон — например, автоматизации отчётности, внедрения ERP или CRM, улучшения клиентского интерфейса. Затем масштабируйте успешные кейсы на другие подразделения.

Для оценки прогресса можно использовать модели цифровой зрелости — например, MIT CISR Framework, адаптированную под местные условия. И обязательно закрепить трансформацию в KPI топ-менеджеров — иначе цифровизация останется «проектом для галочки».

Как это использовать в бизнесе

Цифровая трансформация в Беларуси только набирает темп. Это не гонка за модой, а способ выживания в экономике, где гибкость и скорость становятся решающими факторами успеха.

Руководитель, который начнёт изменения сегодня — пусть даже с малого проекта — через несколько лет окажется в числе лидеров рынка. А те, кто продолжит «ждать лучших времён», рискуют остаться в аналоговом прошлом.

Как сказал Сатья Наделла, CEO Microsoft:

«Мы перешли от мира, где цифровизация помогала бизнесу, к миру, где бизнес существует благодаря цифровизации».

Попробуйте применить это к своей компании — и посмотрите, что изменится уже завтра.

Алексей Колб