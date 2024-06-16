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Маркетплейсы в Беларуси: больше ответственности, больше порядка

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Новые правила игры для маркетплейсов вступают в силу в Беларуси. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал о грядущих изменениях, которые затронут онлайн-площадки продаж.

 

В Беларуси активно прорабатываются новые нормы регулирования деятельности маркетплейсов - онлайн-площадок для продажи товаров и услуг. Как рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, соответствующие подзаконные акты находятся на финальной стадии разработки.

Главная цель нововведений - усилить защиту прав потребителей и создать цивилизованные правила оказания услуг в сфере электронной коммерции.

Руководитель МАРТ пояснил: "Важно обеспечить защиту прав потребителей и ввести определенные правила оказания услуг. Это позволит приблизить маркетплейсы к офлайн-торговле с точки зрения раскрытия информации".

Обязанности для маркетплейсов В числе новых обязательных требований:

  • Информирование об изменениях в деятельности площадки.
  • Своевременная обратная связь по жалобам покупателей.
  • Размещение необходимых сведений о реализуемых товарах.

По словам Богданова, сегодня маркетплейсы фактически самоустранились от ответственности, переложив все на поставщиков: "А сегодня он (маркетплейс), по большому счету, отдал все на откуп поставщику и производителю".

Новые нормы призваны изменить ситуацию и создать для маркетплейсов роль "регулятора на своей же площадке".

"Развитие электронной торговли идет, и законодатель не должен отставать. В области защиты прав потребителей, обеспечения цивилизованных правил оказания услуг мы должны подтягиваться и обеспечивать соответствующее регулирование", - подытожил глава МАРТ.

Таким образом, онлайн-площадки продаж ждут серьезные перемены. Новые правила игры направлены на повышение ответственности маркетплейсов и соблюдение интересов покупателей.

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