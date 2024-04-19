Ренессанс логистики: путь грузов в Польшу возрождается

Санкционные ограничения и геополитическая напряженность заметно изменили логистические маршруты международных грузоперевозок. Однако, как гласит известная пословица, "нет худа без добра". Спрос на перевозки грузов из Беларуси в Польшу показал стремительный рост, сигнализируя о зарождении новых торговых коридоров.

"Опытному мореплавателю достаточно увидеть крохотный участок неба, чтобы безошибочно определить, в каком море он находится", - писал когда-то Фернан Магеллан, первым совершивший кругосветное плавание. Эта цитата великого путешественника очень точно описывает ситуацию в логистической отрасли Беларуси.

По данным международной "Биржи грузоперевозок ATI.SU", в первом квартале 2024 года спрос на импортные перевозки в нашей стране вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены на услуги выросли на 7%.

Но куда более впечатляющую динамику показали грузопотоки в направлении Польши. Число заявок на перевозки грузов из этой страны в Беларусь увеличилось на 55% в годовом исчислении. Стоимость услуг подскочила на 62%.

Еще более яркий всплеск виден в обратном направлении - из Беларуси в Польшу спрос на грузоперевозки взлетел на 343%! Транспортные тарифы при этом подросли на 42%.

"Возможно, столь внушительная динамика обусловлена низкой базой сравнения из-за резкого падения объемов в 2022-2023 годах. Но, судя по всему, мы становимся свидетелями попыток возродить поставки с Польшей", - поясняют эксперты биржи ATI.SU.

Действительно, геополитическая турбулентность и санкционные ограничения заставили логистов искать альтернативные маршруты. Часть грузопотоков переориентирована на Беларусь, откуда товары затем следуют дальше в Европу.

Этот процесс можно сравнить с движением реки, которая, встретив на пути препятствие, находит новое русло. И польское направление - одно из таких перспективных новых русел.

Ведь у этого маршрута есть целый ряд преимуществ. Расстояние перевозки из Беларуси в Польшу или обратно - всего около 600 км по прямой. Менее суток в пути для квалифицированных международных автоперевозчиков.

При этом дорожная инфраструктура и логистическая инфраструктура на белорусско-польской границе считаются одними из лучших в странах постсоветского пространства.

Кроме того, в Польше работает множество логистических хабов, распределительных центров крупных торговых сетей и производственных компаний. Отсюда грузы могут быстро распределяться в страны Западной и Центральной Европы.

"Восстановление торговых путей - дело непростое, требующее поиска новых решений, - комментирует Владимир Семашко, директор транспортной компании "ГрузгоБай". - Но водная гладь всегда находит новое русло, если старое заблокировано. Так и в логистике - мы движемся вперед, приспосабливаемся, ищем выгодные маршруты".

Таким образом, возрождение грузопотоков в направлении Польши - это отличная новость для белорусских перевозчиков и их партнеров. Реструктуризация транспортных коридоров не только открывает новые возможности, но и способствует развитию взаимовыгодных отношений с нашими соседями. А где выгода - там и процветание бизнеса.